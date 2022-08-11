Бывший вице-губернатор Кировской области уедет за решётку на долгий срок

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11 августа 2022, 20:18 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Как стало известно, Ленинский райсуд Кирова в минувшую среду приговорил к 11 годам тюрьмы бывшего вице-губернатора региона Андрея Плитко.

Всему виной стало получение взяток в составе преступной группы за заключение договоров купли-продажи древесины, а также аренды леса. «Назначить наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в 25 млн рублей, а также с лишением права занимать должности в госорганах», - было озвучено судьёй. Занимать должности Плитко не сможет в течение 10 лет.

В суд во вторник на оглашение приговора были приглашены близкие бывшего вице-губернатора. Сам же он выслушал свой приговор очень спокойно. Сразу же после окончания слушания Плитко взяли под стражу. На вопросы представителей СМИ об обжаловании приговора, бывший чиновник ответил: «Конечно, будем». Также суд вынес приговоры экс-директору «Кировгослесхоза» Андрею Туеву и бывшему замдиректора по коммерческим вопросам той же компании Алексея Ушнурцеву. Их признали виновными в получении взяток. Туев получил 4 года колонии, Ушнурцев – 3.5. В течение 5 лет они не смогут занимать никакие должности на госслужбе.