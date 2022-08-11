Председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами назвал преимущества электронного списка избирателей

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11 августа 2022, 17:24

Фото: vybory.gov.ru

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах муниципальных депутатов в этом году будет проходить по новым правилам: заявления на участие в онлайн-выборах подавать не придётся, а данные обо всех избирателях будут занесены в электронные списки, рассказал председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалёв.



ДЭГ – удобный способ волеизъявления из любой точки планеты. С внедрением системы процесс голосования стал ещё комфортнее и безопаснее.



«За счёт удобства и привычки пользоваться электронными услугами у избирателя ДЭГ уже стал в Москве новой электоральной нормой», – отметил Вадим Ковалёв.



Он также добавил, что система ДЭГ была многократно проверена специалистами и подтвердила свою надёжность. Наоборот, внедрение ДЭГ позволит избежать ошибок со стороны членов избирательной комиссии при подсчёте голосов, так как все данные будут выводиться в электронные базы автоматически.



«Избирательные участки оснастят компьютерами, данные о выдаче бюллетеня будут автоматически проверяться и заноситься в него. В электронном реестре избирателей учтены абсолютно все жители Москвы вне зависимости от способа голосования: на участках, онлайн или дома. Главное его преимущество в том, что система непрерывно собирает и моментально обновляет всю информацию, на сбор которой у членов комиссий уходят долгие часы», – добавил Ковалёв.



Напомним, муниципальные выборы в этом году пройдут с 9 по 11 сентября в 125 районах Москвы. Для участия в онлайн-голосовании достаточно завести полную учётную запись на портале mos.ru. Как там зарегистрироваться, смотрите здесь.