Команда против «засухи»: топ 5 безалкогольных коктейлей в жару

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11 августа 2022, 17:06 Аркадий Муромцев

Фото: pixabay.ru

Во время жаркого лета, каждый подбирает себе свой напиток от обезвоживания. Для кого-то, это слабоалкогольные коктейли, но это большая ошибка. Так что же стоит пить и в чем весь их секрет?



1. Лимонад.



Лимонад — это безалкогольный освежающий напиток, который используется в основном для охлаждения в жаркую погоду. Все дети от него в восторге.

Напиток из детства – лимонад – можно приготовить и самому. А о том, что лимонад – самый настоящий летний напиток – и говорить не приходится.



Тропический лимонад:

Берём обычный лимонад, добавляем в него кокосовое молоко и кусочки ананаса, взбиваем блендером, кладём сверху вишенку и пару кусочков льда. И наслаждаемся прекрасным вкусом и освежающим эффектом.

Арнольд Палмер:

Чай, лёд, лимонад и немного чёрного гренадина. Вкусно, необычно, сладко и освежающе. А что, чай тоже может быть летним прохладительным напитком. А в сочетании с гренадином, он становится намного вкуснее.

Клубничная смузи-колада:

Греческий йогурт – уникальный компонент многих летних коктейлей. А в сочетании с клубникой его потенциал раскрывается ещё полнее. Можно даже сахар не добавлять – всё равно будет вкусно.



2. Квас.



Исконно русский прохладительный напиток, квас уже давно стал одним из популярнейших средств утоления летней жажды.



Русский Дар Традиционный:



Напиток приготовлен на основе традиционного рецепта с помощью натурального брожения. В основе используется ржаной хлеб и солод. Квас освежает, обладает насыщенным, хлебным ароматом. Он отлично подойдет для утоления жажды и приготовления окрошки.

В составе отсутствуют консерванты, красители и ароматизаторы. Доля этилового спирта в напитке не превышает 1,2%.



Очаково Очаковский:



Продукт идеально подходит для утоления жажды и приготовления окрошки. В основе используется ржаная мука и хлебные сухари, что позволяет добиться приятного, насыщенного вкуса. Также, производители применяют в данной рецептуре двойную закваску из дрожжей и молочнокислых бактерий.

Продукт содержит 14 аминокислот, а также, витаминно-минеральный комплекс, что делает его не только вкусным, но и полезным. Он придаёт бодрость, силы и энергию. Производитель используется только собственноручно выращенные ингредиенты.



3. Свежевыжатые соки.



Свежевыжатые соки снабжают наш организм минералами, ферментами, растительными пигментами, дубильными веществами, эфирными маслами. Соки являются источником витаминов, в том числе С, Р, Е, К и каротина, которые не синтезируются в организме человека и должны постоянно поступать с пищей.



Цитрусовая прохлада:

Равное количество апельсина, лайма и лимона. Будет довольно кисло, так что стоит добавить такое же количество воды. А в некоторых ситуациях, можно ещё и пару ложек сахара всыпать. Но напиток всё равно вкусный и полезный.

Сок из киви, арбуза и лайма:

Выжмите сок в следующем порядке: киви, арбуз и лаймы, в соответствии с настройками вашей соковыжималки для каждого из этих фруктов. Вмешайте семена чиа, если используете их, и дайте им разбухнуть в течение 5 минут. Подавайте сок сразу же, при желании добавив льда.



4. Молочные коктейли с мороженным.



Самое лучшее лакомство в жару. Напитки, в состав которых входит мороженое, заведомо призваны охлаждать разморенный на жаре организм.



Молочный коктейль с фруктами или ягодами:

100–150 г фруктов или ягод;

250 мл молока;

8 столовых ложек ванильного мороженого;

1–2 чайные ложки мёда, сиропа или варенья — по желанию.



Приготовление:

Кусочки фруктов или ягоды измельчите в блендере с небольшим количеством молока. После добавьте мороженое. Смешайте. Залейте оставшимся молоком и снова взбейте.

Молочный коктейль с печеньем:

5–6 бисквитных, песочных или других печений;

8 столовых ложек мороженого;

240 мл молока;

взбитые сливки, шоколадная крошка и печенье — для украшения.



Приготовление:

Печенье наломайте небольшими кусочками. Взбейте в блендере вместе с мороженым и молоком. Перелейте в стакан. Украсьте сливками, шоколадом и печеньем.



5. Морс:



Прохладительные морсы – не только замечательный способ борьбы с летней жаждой, но и дополнительный источник витаминов для вашего организма.

Это напиток представляет собой ягодный сок, разбавленный водой и слегка подслащенный. В качестве основы идеальны брусника, клюква, красная смородина, ежевика, черемуха, малина…



Клюквенный морс:

Стакан клюквы перетереть с 3 столовыми ложками сахара, залить литром горячей водой (не кипятком). Добавить веточку тимьяна и настаивать в течение 12 часов. Процедить. Напиток готов к употреблению – его хватит на 4 порции.



Апельсиновый морс:

Снимите кожуру с 4 апельсинов, удалите белую кожицу с них, выжмите сок. Полученные выжимки измельчите в блендере, залейте 3 литрами воды, добавьте 2 стакана сахара, цедру (очищенная кожица апельсинов), молотую корицу на кончике ножа и поставьте на огонь. Когда жидкость закипит, проварите на слабом огне в течение 10 минут. Дайте настояться 30 минут, процедите, влейте апельсиновый сок. Разлейте по бутылкам, закупорьте, поставьте в холодильник.



Все эти напитки очень полезны в жару. Однако не забывайте об употреблении воды. Лучше выбрать щелочную минеральную воду, которая будет содержать достаточное количество солей.