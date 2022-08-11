Команда против «засухи»: топ 5 безалкогольных коктейлей в жару

Во время жаркого лета, каждый подбирает себе свой напиток от обезвоживания. Для кого-то, это слабоалкогольные коктейли, но это большая ошибка. Так что же стоит пить и в чем весь их секрет?
1. Лимонад.
Лимонад — это безалкогольный освежающий напиток, который используется в основном для охлаждения в жаркую погоду. Все дети от него в восторге.
Напиток из детства – лимонад – можно приготовить и самому. А о том, что лимонад – самый настоящий летний напиток – и говорить не приходится.
Тропический лимонад:
Берём обычный лимонад, добавляем в него кокосовое молоко и кусочки ананаса, взбиваем блендером, кладём сверху вишенку и пару кусочков льда. И наслаждаемся прекрасным вкусом и освежающим эффектом.
Арнольд Палмер:
Чай, лёд, лимонад и немного чёрного гренадина. Вкусно, необычно, сладко и освежающе. А что, чай тоже может быть летним прохладительным напитком. А в сочетании с гренадином, он становится намного вкуснее.
Клубничная смузи-колада:
Греческий йогурт – уникальный компонент многих летних коктейлей. А в сочетании с клубникой его потенциал раскрывается ещё полнее. Можно даже сахар не добавлять – всё равно будет вкусно.
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2. Квас.
Исконно русский прохладительный напиток, квас уже давно стал одним из популярнейших средств утоления летней жажды.
Русский Дар Традиционный:
Напиток приготовлен на основе традиционного рецепта с помощью натурального брожения. В основе используется ржаной хлеб и солод. Квас освежает, обладает насыщенным, хлебным ароматом. Он отлично подойдет для утоления жажды и приготовления окрошки.
В составе отсутствуют консерванты, красители и ароматизаторы. Доля этилового спирта в напитке не превышает 1,2%.
Очаково Очаковский:
Продукт идеально подходит для утоления жажды и приготовления окрошки. В основе используется ржаная мука и хлебные сухари, что позволяет добиться приятного, насыщенного вкуса. Также, производители применяют в данной рецептуре двойную закваску из дрожжей и молочнокислых бактерий.
Продукт содержит 14 аминокислот, а также, витаминно-минеральный комплекс, что делает его не только вкусным, но и полезным. Он придаёт бодрость, силы и энергию. Производитель используется только собственноручно выращенные ингредиенты.
3. Свежевыжатые соки.
Свежевыжатые соки снабжают наш организм минералами, ферментами, растительными пигментами, дубильными веществами, эфирными маслами. Соки являются источником витаминов, в том числе С, Р, Е, К и каротина, которые не синтезируются в организме человека и должны постоянно поступать с пищей.
Цитрусовая прохлада:
Равное количество апельсина, лайма и лимона. Будет довольно кисло, так что стоит добавить такое же количество воды. А в некоторых ситуациях, можно ещё и пару ложек сахара всыпать. Но напиток всё равно вкусный и полезный.
Сок из киви, арбуза и лайма:
Выжмите сок в следующем порядке: киви, арбуз и лаймы, в соответствии с настройками вашей соковыжималки для каждого из этих фруктов. Вмешайте семена чиа, если используете их, и дайте им разбухнуть в течение 5 минут. Подавайте сок сразу же, при желании добавив льда.
4. Молочные коктейли с мороженным.
Самое лучшее лакомство в жару. Напитки, в состав которых входит мороженое, заведомо призваны охлаждать разморенный на жаре организм.
Молочный коктейль с фруктами или ягодами:
100–150 г фруктов или ягод;
250 мл молока;
8 столовых ложек ванильного мороженого;
1–2 чайные ложки мёда, сиропа или варенья — по желанию.
Приготовление:
Кусочки фруктов или ягоды измельчите в блендере с небольшим количеством молока. После добавьте мороженое. Смешайте. Залейте оставшимся молоком и снова взбейте.
Молочный коктейль с печеньем:
5–6 бисквитных, песочных или других печений;
8 столовых ложек мороженого;
240 мл молока;
взбитые сливки, шоколадная крошка и печенье — для украшения.
Приготовление:
Печенье наломайте небольшими кусочками. Взбейте в блендере вместе с мороженым и молоком. Перелейте в стакан. Украсьте сливками, шоколадом и печеньем.
5. Морс:
Прохладительные морсы – не только замечательный способ борьбы с летней жаждой, но и дополнительный источник витаминов для вашего организма.
Это напиток представляет собой ягодный сок, разбавленный водой и слегка подслащенный. В качестве основы идеальны брусника, клюква, красная смородина, ежевика, черемуха, малина…
Клюквенный морс:
Стакан клюквы перетереть с 3 столовыми ложками сахара, залить литром горячей водой (не кипятком). Добавить веточку тимьяна и настаивать в течение 12 часов. Процедить. Напиток готов к употреблению – его хватит на 4 порции.
Апельсиновый морс:
Снимите кожуру с 4 апельсинов, удалите белую кожицу с них, выжмите сок. Полученные выжимки измельчите в блендере, залейте 3 литрами воды, добавьте 2 стакана сахара, цедру (очищенная кожица апельсинов), молотую корицу на кончике ножа и поставьте на огонь. Когда жидкость закипит, проварите на слабом огне в течение 10 минут. Дайте настояться 30 минут, процедите, влейте апельсиновый сок. Разлейте по бутылкам, закупорьте, поставьте в холодильник.
Все эти напитки очень полезны в жару. Однако не забывайте об употреблении воды. Лучше выбрать щелочную минеральную воду, которая будет содержать достаточное количество солей.