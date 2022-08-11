Восторг на подиуме: топ необычных образов звёзд на фестивалях

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11 августа 2022, 16:24 Аркадий Муромцев

Фото: pixabay.ru

Ни для кого не секрет, что появление звезд на красных дорожках фестивалей – это потрясающее модное событие. Каждый год, звезды на фестивалях блещут своими нарядами. И никто не отменял казусы в образах: странные и чересчур экстравагантные костюмы селебрити.

Белла Хадид в метафорическом платье от Schiaparelli

Белла Хадид принесла весь гламур haute couture на красную дорожку Каннского кинофестиваля. Она появилась не просто в вечернем платье, а в смелом наряде из осенне-зимней кутюрной коллекции Дэниела Роузберри для Schiaparelli. В основе образа — длинное облегающее черное платье, главный акцент в нем — одно из скульптурных украшений Роузберри (которые стали его визитной карточкой в легендарном французском Доме) в виде бронхов, сделанное из позолоченной латуни.

Шерон Стоун в пышном платье Dolce & Gabbana

Американская актриса Шерон Стоун привлекла к себе максимум внимания на красной ковровой дорожке. Она продемонстрировала общественности множество нарядов, самым запоминающимся из которых стало пышное платье голубого оттенка с массивными яркими цветами от модного дома Dolce & Gabbana. При этом и в аксессуарах актриса себя не сдерживала. Она выбрала массивные украшения с камнями от Chopard и броский макияж.

Джемма Чан в Oscar de la Renta

В Лондоне, на вечеринке Annabel’s x Swarovski Holiday Party, 38-летняя актриса Джемма Чан, появилась в роскошном мини-платье Oscar de la Renta, дополнив его клатчем в форме бутылки от Judith Leiber.

Тимоти Шаламе в серебряном костюме Tom Ford

25-летний номинант на «Оскар» буквально блистал на ковровой дорожке, облаченный в серебристый с золотым отливом костюм от бренда Tom Ford. Один из самых стильных голливудских актеров завершил свой образ белой рубашкой с воротником стойкой, белыми ботинками и солнцезащитными очками.

Давид Дамиано в BDSM-белье



Солист победившей в 2021 году на «Евровидении» итальянской группы Måneskin Дамиано Давид выступил перед фанатами в БДСМ-белье на музыкальном фестивале Coachella. Он является амбассадором итальянского бренда Gucci. Его креативный директор Алессандро Микеле говорит, что у моды нет гендера, а потому для выхода Дамиано на сцену Coachella он подобрал ему довольно необычный наряд. Под кружевной накидкой скрывались кожаные мини-шорты и аксессуары в стиле БДСМ. Для рок-группы, которую одновременно вдохновляют Гарри Стайлс и Бритни Спирс, такое решение было весьма неожиданным!





Звезду французского кинематографа Мелани Тьерри можно назвать настоящей хулиганкой Каннской красной дорожки. Она осмелилась надеть на себя «голое» блестящее платье цвета шампань. Наряд девушки продемонстрировал интимные части и то, что осталось от белья. Как можно заметить, авторы платья вдохновились образом Кейт Мосс в 1993 году. Ей удалось произвести фурор, однако больше никто из звезд не осмелился на подобную провокацию.

Иван Дорн в образе от украинского бренда JUL



Певец Иван Дорн решил поддержать бренд родной страны. На красной дорожке он появился в сдержанном костюме, однако на фотоколле его заметили в футболке от JUL с надписью на английском языке «Galya Carries Water», что в переводе будет «Галя носит воду». Что он хотел сказать данной фразой — неизвестно. Также верный своему сценическому образу Дорн надел широкие брюки кремового цвета, отсылающие зрителя к моде 80-х годов.