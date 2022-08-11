Строительный каток обслужил СТО, где не обслужили военных

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11 августа 2022, 15:37 Источник: Аргументы Недели-Крым

Фото: kartinkin.net

Глава Красногвардейского района Крыма, где находилось скандальное предприятие, написал «СТО ВСЁ!» и хештег «СвоихНеБросаем».



Напомним – станция технического обслуживания в Красногвардейском районе отказалась заменить колесо на «Камазе», якобы заявив: «Военных не обслуживаем». Военный записал видео, где рассказал о случившемся. Позже владелец СТО дал свою версию – по его словам, их шиномонтаж не работает с колесами большого диаметра, а слова его неправильно поняли.



На страничке в соцсети владельца нашли украинскую символику и заподозрили в симпатиях к Украине, на территории которой Россия проводит военную спецоперацию.



Через неделю оказалось, что работало предприятие без разрешительных документов и власти приняли решение СТО снести. Сегодня дешиномонтизация была закончена.



В комментариях к посту главы района есть предложение: «возвести какой-нибудь объект «справедливости». Детскую площадку или сквер с фонтаном и исторической памяткой о Великой Отечественной войне».