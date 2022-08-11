Визажист Захар Гринов: Кожа вам будет благодарна, когда вы откажитесь от дурных привычек

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

11 августа 2022, 16:05 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: визажист Захар Гринов

На дворе пока лето, и синоптики обещают отличную погоду! Конечно, солнышко, тепло - прекрасно, но всегда ли нам кожа говорит "спасибо" летом? Популярный российский визажист Захар Гринов разъясняет нюансы "кожа и жара"...

Наша кожа и лето... Лично меня волнует эта тема! Очень волнует! Понимаю, что вопрос "интимный", но актуальный. Лично я, на своем опыте убедилась, что летом наша кожа, особенно лица, подвержена стрессу - шелушение, высыпания, покраснения... И это совершенно не значит, что мы не ухаживаем за своим лицам, а нам просто сложно с погодными условиями, да и знаний, порой не хватает!

Итак, на что обратить внимание, чтобы кожа лица оставалась чистой даже летом? В помощь нам, конечно, Захар Гринов:

"Я начну с обыкновенных "процедур - не трите никогда лицо грязными руками!!! Первое правило! Вы замечали, что невольно, такое бывает, "подпираете" подбородок рукой? "Прекрасно"! А знаете, сколько бактерий переносят руки? Массу! Представьте себе, вы взяли в руки деньги - бактерии, продуктовую корзину - бактерии, зашли в магазин и посмотрели, потрогали товар - бактерии... Я могу долго перечислять, но от этого ваша кожа не станет чище! Постарайтесь не трогать лицо руками!!! Это должно стать привычкой! И еще - протирайте мобильный телефон спиртовой салфеткой. Обязательно! За день на экране телефона скапливаются бактерии не меньше, чем под ободком унитаза. Об этом говорят эксперты! А я верю профессионалом! Ваш телефон за день находится и на столе, и в сумке, и ВЕЗДЕ... А теперь подумайте, сколько бактерий на нем! А летом еще прибавляется жара, пот...

Попробуйте хоть неделю придерживаться моим советам - увидите результат!"

Возникает вопрос, а какие средства лучше использовать, чтобы кожа выглядела здоровой, чистенькой и свеженькой?

"Очищение! Первое средство - очищение кожи! Без этого летом просто не обойтись. Ежедневно очищайте лицо, например, тоником, пенкой... Есть прекрасные средства для снятия макияжа. Кстати, макияж следует "смывать" каждый вечер, а не ложиться в нем спать. Знаю, что некоторые дамы об этом забывают, а потом жалуются, что кожа лица становится проблемной. Есть женщины, которые используют "мыльные средства", но они не всегда полностью удаляют частички жирных косметических основ. А профессиональные средства для очищения кожи глубоко впитываются в кожу, освобождают ее, как я называю, от грязи и восстанавливают естественный рН-баланс.

Давайте перейдем на конкретику! Разумеется, примером станут российские производители! Насчет всех производителей в России не скажу - не знаю, но есть одна фирма, которая легла мне на душу - ARAVIA. Производитель профессиональной косметики! Это очень важно, когда есть слово - профессиональный! Это означает, что проводятся клинические испытания! В ARAVIA клинические испытания на первом месте. Проверял! Потому как мы не можем подвергать свое лицо риску. Я бы очень рекомендовал пройти программу очищения кожи, особенно, летом, именно с этой фирмой! Я не видел дам, которые испытали бы дискомфорт, шелушения, аллергию после использования очищающих средств данной фирмы. Их предостаточно. Я всегда призываю женщин обращаться к профессионалам и использовать качественные средства. Мы должны непременно себя любить! И мы у себя единственные! Помните об этом мои дорогие дамы!"