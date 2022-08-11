Монета за движения: сколько зарабатывают танцоры у российских и мировых звёзд.

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11 августа 2022, 15:34 Аркадий Муромцев

Танцор — творческая личность, которая совершенствуется каждый день в хореографии, чтобы преодолеть большие высоты в профессии.

Это не просто увлечение или хобби, а стиль жизни и призвание. Стать профессиональным танцором, который приобрел большую популярность, достаточно сложно, а значит порог вхождения в профессию высок. Однако, богатство и славу получает далеко не каждый. В частности, это занятие для души, либо, для физической поддержки организма. Помимо этого, танцы, как и любой спорт дает раскрепоститься, развить силу воли, коммуникативность и стрессоустойчивость. Человек, умеющий красиво танцевать, привлекает к себе внимание окружающих, становится центром любой компании.

Что влияет на заработок танцоров?

Для выяснения заработка подтанцовки у артистов, стоит учесть ряд факторов, влияющих на показатели:

1. Навыки. Важны конкретные навыки, а не корочка об окончании вуза. Поэтому на практичность навыков будет смотреть не только работодатель, но и будущие заказчики.

2. Формат работы. Либо, танцоры, которые работают на себя и выступают на каких-либо мероприятиях. Либо, профессиональные танцоры, которые выступают на сцене с различными звездами. В зависимости от формата и будет зависеть их конечный доход.

3. Стиль танца. Популярность разных стилей и взаимодействия их на шоу колоссально огромное. Но, существуют стили, не привлекающие взгляд и на которых не возможно получить доход.

4. Регион. Последний фактор, который необходимо упомянуть, так это регион, где проживает танцор. В Москве и Санкт-Петербурге платят больше, чем, например, в бедном регионе, по понятным на то причинам. Иногда разница доходит до двух или трех раз.

Оплата труда артистов в крупных городах России:

Москва – 120000 руб.;

Санкт-Петербург – 90000 руб.;

Екатеринбург – 85000 руб.;

Астрахань – 60000 руб.;

Ижевск – 40000 руб.

Доход зависит от исполняемых танцев:

Клубные – 100000 руб.;

Восточные – 75000;

Go-go – 45000;

Классический балет – от 55000, солистка – от 100000 руб.

Танцоры бальных танцев получают лишь эмоциональный всплеск и моральное удовлетворение. Почетные места в турнирах и полученные грамоты помогут, когда придет время заниматься тренерской работой, воспитывать новое поколение танцоров. Чем больше регалий у руководителя коллектива, тем выше оплата занятий с его участием. Ведь бальные танцы - это большие вложения.

Пик популярности сейчас приходится на стили go-go и Jazz Funk. Танцоры, овладевшие ими, хорошо зарабатывают как в российских шоу, так и в зарубежных странах.

В Питерских клубах, начинающие артисты получают оплату: 700 – 930 руб. за 1 ночь. Более опытные – по несколько тысяч за 2 – 3 выхода на сцену. В strip dance, даже без опыта и хореографии, получают до 4000 за несколько выступлений по 3 – 5 минут.

Минимальный оклад профессионалов составляет 35000 руб. Средний доход – 70000.

Самые популярные танцоры зарабатывают:

В Москве – 150000 руб.;

В Санкт-Петербурге – 85000 руб.

Артисты из подтанцовки Билана и Баскова, получают прибыль по $200 с каждого концерта.