Общественники настаивают на запрете на шумные работы в новостройках

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11 августа 2022, 15:05

Фото: unsplash

Общественная организация «Деловая Россия» направила обращение в Минстрой РФ с рядом предложений об ограничении шумных работ, об этом сообщает ПолитЭксперт.

Дело в том, что данный закон не распространяется на новостройки и первые полтора года после их сдачи разрешено вести любые работы, кроме ночи. В связи с этим общественники настаивают на запрете шумных ремонтов с 20:00 до 08:00, в праздничные дни и в выходные, а также вести тихий час с 14:00 до 16:00. Согласно действующему закону, максимальный уровень шума в подъезде жилого дома составляет 55 децибел.