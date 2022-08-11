В Электростали мужчина разбил витрину с пирожными и попытался скрыться

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11 августа 2022, 15:03

Фото: unsplash

Пользователи соцсетей активно обсуждают инцидент в гипермаркете Электростали, об этом сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня». На видео, которое уже успело разлететься по разным сообществам охранник убирает последствия внезапного нашествия неизвестного мужчины на витрину с пирожными.

«Мужчина топором разбил витрины с пирожными, после чего вышел через окно. Сколько выпечки пострадало — не уточняется», - подписали под видео в соцсетях.

Как оказалось, мужчина весьма спокойно вел себя в магазине и никто не предполагал, что через пару минут помещение серьезно пострадает.

«Неизвестно, что у него было в голове, могли ведь и люди пострадать», - пишут в комментариях обеспокоенные жители Электростали.

На данный момент причины содеянного неизвестны, но виновник уже передан сотрудникам полиции.