Жителям Петербурга назвали удачные места для сбора ягод

Последний месяц лета самый благоприятный для сбора ягод в Ленинградской области. В августе созревают черника, клюква, брусника, можно найти морошку, малину и землянику, сообщают «Народные новости».
Однако удачным поход за ягодами будет не для всех. Если черника растёт и на юге, и на севере от Петербурга, то землянику можно собрать только в некоторых районах, таких как Синявино, Тайцах и Коммунаре.
За клюквой стоит ехать в конце августа, на болота Всеволожского и Лужского районов. А на болотах Выборгского района Ленинградской области или под Лугой можно удачно собрать урожай клюквы.
Дикую малину петербуржцы могут отыскать практически во всех районах соседнего с Петербургом региона.