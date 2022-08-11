Жителям Петербурга назвали удачные места для сбора ягод

Аргументы Недели → Общество 13+

11 августа 2022, 14:57

Фото: unsplash

Последний месяц лета самый благоприятный для сбора ягод в Ленинградской области. В августе созревают черника, клюква, брусника, можно найти морошку, малину и землянику, сообщают «Народные новости».

Однако удачным поход за ягодами будет не для всех. Если черника растёт и на юге, и на севере от Петербурга, то землянику можно собрать только в некоторых районах, таких как Синявино, Тайцах и Коммунаре.

За клюквой стоит ехать в конце августа, на болота Всеволожского и Лужского районов. А на болотах Выборгского района Ленинградской области или под Лугой можно удачно собрать урожай клюквы.

Дикую малину петербуржцы могут отыскать практически во всех районах соседнего с Петербургом региона.