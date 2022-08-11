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Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

Южноуральцам расскажут, как снять популярный клип-пародию

, 14:53

Южноуральцам расскажут, как снять популярный клип-пародию
Изображение предоставлено медиахолдингом «Гранада Пресс»

Завтра в эфир выйдет очередной выпуск стрим-шоу «Поутру». Его ведущие Андрей Трушников и Григорий Макеев обсудят интересные новости и пообщаются с гостями эфира.

В этот раз в студию программы «Поутру» приглашены президент Федерации фехтования Челябинской области Владислав Шкляев, су-шеф челябинской пиццерии «Подди-Пицца» Алессио Подди. Еще одним героем станет солистка гурппы «Сентябрь» Юлия Острая. Ее шуточный клип-пародию на песню «Течет ручей» уже посмотрели более 10 миллионов человек. Видео заняло второе место в конкурсе «Народный артист», организованном участником «Уральских пельменей» Вячеславом Мясниковым.

Начало стрим-шоу «Поутру» в 8.30 по челябинскому времени. Прямая трансляция будет доступна в сообществе «Гранада ТВ» «ВКонтакте»

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