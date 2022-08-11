Двое южноуральских разработчиков стали призерами чемпионата «Цифровой прорыв»

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11 августа 2022, 14:21 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото из архива "Южноуральской панорамы", автор - В. Шишкоедов

Дмитрий Блинов и Дмитрий Куценко вошли в топ-15 сильнейших участников.

В Оренбургской области завершился региональный чемпионат конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект». По его итогам двое представителей Челябинской области – Дмитрий Блинов и Дмитрий Куценко вошли в топ-15 участников.

Участники чемпионата решали задачу от образовательной компании. Необходимо было предложить решение, которые позволило бы улучшить систему продвижения продуктов. Дмитрий Куценко использовал библиотеку градиентного бусинка. Он занял 10-е место. Дмитрий Блинов провел анализ датасета, ему присвоено 15-е место. Отметим, что молодой человек уже в третий раз становится призером чемпионата «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект».

15 лучших участников прошедшего в Оренбургской области чемпионата были награждены туристической поездкой в один из регионов страны по программе «Больше, чем путешествие».

Добавим, что региональный чемпионат конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» - это один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Всего участниками мероприятия стали 327 человек.