Жители Челябинской области выиграли гранты на форуме «Утро»

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

11 августа 2022, 14:18 Татьяна Михайлова

Фотография предоставлена пресс-службой правительства Челябинской области

В этом году мероприятие для молодежи УрФО прошло в ХМАО.

В Ханты-Мансийске завершилась вторая смена окружного молодежного форума «Утро-2022». Одной из частей мероприятия стал грантовый конкурс. Его победителей наградил полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

Представительница Челябинской области Дарья Булыгина по итогам регионального конкурса получила грант на реализацию своего проекта «Инклюзивный ресурсный центр «Без_границ»». Ее землячка Екатерина Кишун будет реализовывать проект «МедиаТворцы» благодаря выигранному гранту от «Росмолодежи». Всего в региональном конкурсе участвовали 24 человека, а в конкурсе «Росмолодежи» - 136.

Как ранее сообщал сайт «Аргументы Недели», молодежный форум «Утро» посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он выступил на площадке мероприятия, а также пообщался с делегацией Южного Урала.