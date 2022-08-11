Латвийский адвокат Артурс Звейсалниекс: «Надо было раньше покончить с этим балаганом 9 мая»

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11 августа 2022, 14:14 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: адвокат Артурс Звейсалниекс

"Как можно запороть такую простую вещь, как снос памятника?" - недоумевает адвокат Артурс Звейсалниекс.



Он признает, что обязательно найдутся люди, которые будут протестовать против сноса памятника. Если человек просто стоит с плакатом, то это его право свободно выражать свое мнение, но те, кто попытается сорвать снос памятника, попытается размахивать российскими флагами, колорадскими лентами, выражать поддержку Путину, "их надо немедленно закрыть. Чтобы даже не пикнули".



Звейсалниек отмечает, что памятники очень важны: "Они являются символами. Они не зря строились, не зря столько денег вкладывалось в их создание, потому что именно они формируют образ, систему убеждений, которая является основой любого государства и общества".



По его мнению, снос памятников оккупационного времени должен был произойти уже давно: "Надо было закончить этот балаган, который проводился там каждый год 9 мая. Запоздали".



Адвокат недоумевает по поводу того, что происходит сейчас со сносом памятника: "Как это можно запороть? Такую простую вещь, как снос дерь***го строения? Простите, как можно тут облажаться? Я не понимаю".



Звейсалниекс недоумевает, почему, например, нельзя провести нормальный тендер. И жалуется, что народу предоставили не совсем честную информацию, сначала заявили, что снос памятника обойдется в два миллиона евро, тогда как сам снос обойдется всего в 150 000. Остальное - уборка и озеленение.