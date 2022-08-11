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Строителям Южного Урала вручили государственные награды

, 14:14 Источник: Правительство Челябинской области

Строителям Южного Урала вручили государственные награды
Фотография предоставлена пресс-службой правительства Челябинской области

Церемонию в честь профессионального праздника провел губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Формовщик железобетонных изделий и конструкций Завода крупнопанельного домостроения Миасса Роман  Мельников и заместитель генерального директора Завода крупнопанельного домостроения Миасса Ольга Шашлова награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Заместитель директора - начальник управления строительных и монтажных работ ООО «Трест Магнитострой» Константин Болотин отмечен почетным знаком министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Трое южноуральцев получили благодарности федерального ведомства. Это инженер производственно-технического отдела ООО «Стройтех» Пласта Марина Коннова,  производитель работ монтажного участка №1 ЗАО   «Востокметаллургмонтаж – 1» Челябинска Владимир  Кузнецов и  инженер по надзору за строительством ООО «Центральная строительная лаборатория»  Магнитогорска Ирина Филатова. Также 10 жителям Челябинской области вручены почетные грамоты и благодарности губернатора.

Алексей Текслер поздравил представителей строительной отрасли с профессиональным праздником и отметил ведущую роль комплекса в области. «Мы планируем  ввести более 1,8 миллиона квадратных метров жилья - это один из самых больших показателей за всю историю Челябинской области. И, несмотря ни на какие сложности, я уверен, мы с этой задачей справимся», - прокомментировал губернатор. Отдельную благодарность глава региона выразил южноуральским строителям, которые сейчас трудятся в ДНР.

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