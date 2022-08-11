Главный ключ к успеху

Аргументы Недели → Общество 13+

11 августа 2022, 14:09 Анна Молодцова

О том, почему именно мотивация является верной дорогой к достижению цели.

Бывает такое, что мы сталкиваемся с неоднократными сложностями на пути к свершению намеченного и для того, чтобы не опускать руки нам необходим инструмент в виде мотивации, именно она помогает нам идти дальше. Что же надо делать, чтобы научиться мотивировать самого себя и вместе с этим приходить к желаемому результату?

Многие считают, что для успешного исхода надо иметь потенциал или благоприятные внешние условия, безусловно это очень важно, но самое главное — это иметь мотивацию. В первую очередь необходимо определить для себя цель, ничто не должно мешать прийти к «победе», даже если это кажется невозможным. Поэтому правильный выбор цели – одно из первейших условий.

Также важным фактором является то, что умение мотивировать самого себя — это не только ставить цель, но и постоянно проделывать работу над собой, своим духом и своими силами. В каком-то смысле человек борется с самим собой ради результата, он стремится стать сильнее и непобедимее. Каждый раз, просыпаясь рано утром, мы думаем о том, что нам надо сделать, чтобы этот день был прожит не напрасно, поэтому мы берём себя в руки и встаём, но не все готовы пойти на это, многие выбирают подольше поспать, дабы насладиться моментом сна. Это тот самый случай, когда все зависит от наших желаний и нас самих.

Я хочу поведать одну историю из своей жизни про парня, который действительно смог преодолеть все сложности благодаря своей мотивации и желанию идти дальше. С ним я училась в одной школе, он был старше меня и соответственно раньше меня выпускался, у него была одна цель - поступить в архитектурный университет, он сдал хорошо экзамены и вроде бы шло все хорошо, но конкурс на бюджетные места был слишком высокий, а ребят, которые сдали экзамены лучше было куда больше и вот было разочарование, когда он не смог пройти, а оплачивать обучение не было возможности. Но молодой человек был одержим желанием поступить именно в этот университет. Ему говорили, что это не его, что ему надо сменить профессию, здесь у него ничего не получится, не хватит навыков, знаний и тому подобное. Но у него была одна цель поступить именно в данное учебное заведение, он не хотел изменять своей мечте.

На протяжении трёх лет он пытался поступить в этот архитектурный университет, пересдавал экзамены, долго и усердно работал над собой и вот свершилось, он поступил. Человек в течение долгого времени жил одной идеей, одной целью. Он наделил себя настолько сильной мотивацией, что она не позволяла ему опускать руки. Этот пример гласит о том, что ты можешь быть не таким одаренным, как остальные, возможно тебе кажется, что ты один, у тебя нет поддержки, но если у тебя есть цель и желание идти дальше, если ты способен сам себя замотивировать, то остаётся только работать над собой и своим результатом. Труд — это тоже важное условие, без которого не обойтись.

Добиться успеха может каждый и для этого необязательно иметь высокий интеллект или безупречные навыки, однако без должной мотивации и труда прийти к достойному результату не так просто. Поэтому важно сосредоточиться на усилиях, которые вы вкладываете в нужное вам дело. Важно сделать акцент на дисциплине и упорстве, и тогда ваш успех в ваших руках.