Зачем мы судим других

Аргументы Недели → Общество 13+

11 августа 2022, 13:59 Анна Молодцова

О том, почему нам так сложно дать справедливую оценку собственным действиям, но мы всегда охотно судим других за их деяния.

Мы периодически сталкиваемся с тем, что начинаем кого-то осуждать, указывать на недостатки и критиковать. Но, как правило, у нас нет подробной информации о жизни этих людей, но громкий голос осуждения в наших головах не даёт нам покоя и ничего не может нас остановить. Это приводит к ложным умозаключениям, нелепым стереотипам и ошибочным выводам. Каждый и из нас попадал в такие случаи, когда люди навешивали нам ярлыки. Тогда почему нас это не сдерживает и мы продолжаем сами это делать?

Дело в том, что каждый человек чаще всего судит по причине собственных предоставлений об определенных стандартах. То, что не соответствует нашему видению или восприятию кажется нам непонятным, мы относим их к негодному и принимаемся клеймить позором. Например, мы видим, что кто-то пытается что-то сделать, у кого-то получилось достичь цели или наоборот ничего не выходит, хорошо этому человеку или плохо мы все равно будем осуждать. Но редко кто задается вопросом о правдивости таких рассуждений, мы практически не задумываемся, когда подвергаем кого-то критическому разбору.

Но если задать себе вопрос: «Какое право ты имеешь решать за других, что для него хорошо, а что плохо?» мы приходим к логическому ответу: «Никакое». Мы не знаем, о чем думают эти люди, мы не знаем, что происходит в их жизни и по какой причине они вынуждены были поступить так или иначе. Мы никогда не сможем полностью понять чужие обстоятельства жизни. Также не можем предсказать, как бы мы поступили, если бы нам пришлось побывать на месте этих людей. Когда мы берёмся судим, мы смотрим только на ту часть человека, которая нам видна. Его действия и поведение могли бы иметь для нас больше смысла, если бы только знали, что происходит за пределами видимого.

Зачастую каждый из нас и за собой не замечает значительного количества недостатков, которые для других стали бы чем-то странным, непонятным и необъяснимым, но именно за это мы и судим других. Так устроен человек, то, что он не может принять в себе он будет видеть и критиковать в других. Иногда осуждения — это наша защитная реакция, которая защищает наши внутренние ограничения. Мы отказываемся это видеть в себе, но порицая кого-то за это, в первую очередь мы судим себя. Нам сложно признать внутреннее «поражение», нам хочется быть идеалом для себя и для окружающих, по этой причине мы не можем справедливо оценить себя, но широко взглянув замечаем ошибки каждого.

В таком случае на все моменты стоит смотреть шире, не руководствоваться стереотипами. Мы не должны путать мнение с осуждением. Никто не обязан соглашаться со всем, что делают люди вокруг нас. Если человек теряет самообладание и начинает профанировать, вполне нормально думать, что он ведет себя неподобающе. Разница между мнением и суждением заключается в том, что, когда вы судите, вы списываете со счетов чувства и переживания другого человека. И не стоит забывать, что осуждение и оценка губительны, и в первую очередь для нас самих!