Судьба Китайгородской стены: что она пережила и в каком сейчас состоянии

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11 августа 2022, 13:51 Алиса Жерноклеева

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Знание истории архитектурного наследия необходимо для сохранения воспоминаний прошлых лет, а также знать историю своего государства и целого мира, поэтому этому должно уделяться немалое внимание. Культурное наследие – это начало формирования нравственных и духовных ценностей человека.

История Москвы разнообразна и привлекательна своими культурными наследиями. Их насчитывают около восьми тысяч и про одно из них я хочу рассказать. В правление Елены Глинской, первой после княгини Ольги женщиной во главе русского государства, было поручено возвести крепостную стену вокруг столичного Китай – города. Под наставлением итальянского архитектора Петрока Малого в 1534 началось строительство Китайгородской стены. Уже в 1538 году могучая кирпичная стена сомкнулась кругом Китай-города. Позже части стены были неоднократно подвержены перестройке и разрушениям, сейчас Китайгородская стена считается практически не сохранившимся артефактом средневековой русской фортификации. На данный момент стена считается частично восстановленной.

До постройки стены на её месте находилось углубление с земляным валом и деревянные крепкие укрепления для защиты от вражеских набегов. Стена была освящена митрополитом Даниилом, а около высоких намечаемых стен шёл крестный ход, а вслед за ним строители начинали класть первые камни. Китай-город – второй московский посад, первоначальным был Кремль. На этой местности поселялись купцы и ремесленники, полагающиеся в случае нападения на участок скрыться за кремлевскими стенами. Понемногу посад вырос, и было решено воздвигнуть еще одну стену, превратив Китай-город в неприступную крепость. Возведенные в 1530-х годах высокие Китайгородские стены, сформировавшие исторический объект центра города, были уничтожены, как считалось, по причине их бесполезности. Несмотря на это отдельные участки оборонительного сооружения были сохранены, а его немалое воздействие на структуру центральных улиц ощущается до сих пор. В настоящее время идея воссоздания Китайгородской стены не оставляется равнодушными специалистов по архитектурному наследию, да и просто заинтересованных жителей.

В 1572 году Китайгородская стена выручила посад от разорения. В данном году татарский правитель Девлет - Гирей в очередной раз решил совершить нападение на Москву, но стойкий крепостной вал перед Китай-городом его армия так и не рискнула атаковать. Однако в Смутное время стена сыграла против москвичей, так как во время нападения польские захватчики воспользовались Китайгородской конструкцией для защиты от ополченцев Минина и Пожарского, и русскому войску пришлось испытывать на прочность своё же сооружение. Китайгородская стена за долгое время своего существования неоднократно перестраивалась. При царе Петре I, в период Северной войны и угрозы нападения на Первопрестольную войск Карла XII, у проездных ворот были возведены земляные военные укрепления, окруженные рвами, на дне которых были вбиты острые деревянные колья. Однако оборонительное значение стен Китай-города завершилось после войны со шведами. В дополнение к имевшимся проездным воротам были проделаны дополнительные проезды, которые выходили на улицы Варварка, Ильинка, а также на Никольскую. С течением времени были демонтированы и имевшиеся с петровских времен временные земляные крепости. Башенные ворота были небольшой преградой для проезда транспорта и было предложено рядом с ними в стене проделать несколько новых ворот. Спустя определённое время часть таких проломных ворот становилось всё больше. Позже устранили и земляные бастионы со рвами. Первый немалую потерю Китайгородская стена понесла на берегу Москвы-реки, в момент когда были разобраны Водяные ворота. Предложения полностью разобрать стену и проложить на её месте бульвар звучали после пожара Москвы. Эта мысль не пришла по душе Александру I, он пожелал оставить все архитектурные строения Москвы в их первоначальном виде

Хоть и планы о сносе закрадывались уже при Александре I, то после революции стена стала помехой и началась реализация сноса, да и находилась она не в лучшем состоянии. В 1925—1926 годах, разом с начавшейся реставрацией, в Московском городском совете допускали вероятность сноса некоторой доли стены и создание новых проездов. Потребность снова аргументировали необходимостью расширить улицы, а реставраторов обвиняли в безрезультатной трате. В 1932 вновь рекомендовали разрушить стену в Театральном проезде. Разобрать башню в связи с реконструкцией площади было решено в августе 1933 года. Против этого решения выступили многие крупные советские архитекторы и деятели искусства, уговаривая Сталина сохранить архитектурный памятник. Однако власти были непреклонны, и в 1934 году башня была разрушена, а Сухаревскую площадь переименовали в Колхозную. Малочисленные защитники столичной старины старались поспособствовать ее сохранению. Дмитрий Сухов, советский реставратор, предложил соорудить в ней часть арок для проезда. На состоявшемся совещании архитекторов было сказано, что правительство уже приняло решение о сносе. Уже в 1940 году после нескольких архитектурных конкурсов Зарядье было отведено для строительства второго Дома Совета— верховного органа исполнительной власти СССР. Вся без исключения планировка района, учитывая Китайгородские стены и башни, подлежала сносу. Однако планировщики проекта второго Дома СНК — советские архитекторы Веснины — смогли убедить их в том, что необходимо сохранить хотя бы некоторые, исторические и интересных архитектурных постройки. Великая Отечественная война сыграла положительную роль в судьбе стены и приостановила реализацию сноса, архитектурные работы затянулись вплоть до февраля 1952 года. После, когда Сталин предоставил Управлению строительства Дворца Советов право разобрать стены и башни в Зарядье, то тогда удалось лишь сохранить не до конца разобранный участок стены по Китайгородскому проезду.

Исторические памятники Москвы не стоят на месте и на данный момент от былого величия почти ничего не осталось, однако благодаря реставраторам Китайгородская стена является частично восстановленной, хоть немного и отличается от первоначальной формы. Процесс её восстановления не собираются прекращать, а некоторые фрагменты стены можно увидеть в музеях.