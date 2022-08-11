Глава МИД Латвии Ринкевич: Тем, кто вместе с латвийским примет и гражданство России, придётся покинуть Латвию

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

11 августа 2022, 12:58 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Получившим гражданство России гражданам Латвии нельзя предоставлять вид на жительство, так в соцсетях высказался министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Осенью российская Госдума рассмотрит возможность облегчить визовый режим и получение гражданства России для соотечественников из стран Балтии.

Ринкевичс отмечает, что в таком случае новоиспеченным гражданам России не предоставляется вид на жительство и они должны покинуть Латвию, соответственно придется уточнить законы государства.

Напомним, что на днях получившая в 2018 году гражданство Латвии спортсменка Елизавета Полстяная рассказала, что ее карьеру сломали, не разрешив выступать на предстоящем чемпионате мира по художественной гимнастике за Латвию из-за наличия у нее российского гражданства. «У меня два гражданства, я родилась в Латвии, но жила и тренировалась в России до зимы 2022 года. С 2018 года являюсь также гражданкой Латвии, при получении гражданства я проходила полную процедуру, сдавала экзамен на знание латышского языка. И с того же года я выступала за сборную этой страны.

Но в связи с событиями, которые сейчас происходят в мире, мне в феврале поставили условие о прекращении тренировок в России, и с марта я тренировалась в Латвии уже не со своим личным тренером. В июле я приехала в Москву на несколько дней, чтобы увидеться со всеми. Неделю назад вернулась в Латвию, чтобы начать готовиться к чемпионату мира в Софии. И когда я приехала, [Национальный] олимпийский комитет Латвии (НОК Латвии) поставил передо мной конкретное условие: либо я отказываюсь от российского гражданства и выступаю дальше, либо я не смогу больше представлять Латвию на международных стартах, имея на руках паспорт гражданки России.

Но я говорила еще раньше, что не могу сделать выбор, потому что у меня в России семья, друзья. И что отказ от российского гражданства для меня невозможен. После этого латвийская федерация внесла поправки в заявку команды на чемпионат мира, вычеркнув из нее мою фамилию. Мне очень обидно, конечно, потому что, на мой взгляд, я немало для Латвии сделала», – заявила Полстяная.