Эксперт Сафонов: «Увеличение МРОТ может привести к инфляции и безработице»

Аргументы Недели → Общество 13+

11 августа 2022, 12:51 Антон Николаев

Профессор Финансового университета Александр Сафонов считает, что предложение о повышении МРОТ является популистским. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Повышение МРОТ, ровно, как и индексация зарплаты, возможно только в том случае, когда она не влияет на уровень инфляции, так как уровень заработной платы можно повысить хоть до небес, но при этом инфляция всю зарплату «скушает». В сегодняшних условиях, когда мы пытаемся снизить двухзначный уровень инфляции до тех значений, к которым мы долго время привыкали, приведет к увеличению инфляции и реальных доходов населения. Дело в том, что у нас МРОТ связан со всей линейкой заработной платы. Просто один МРОТ увеличить невозможно. В каждой компании есть кто-то, кто получает зарплату на уровне МРОТ, а дальше происходит расчет дифференциации зарплаты по должностям, уровням квалификации, и исходной для расчета является МРОТ. Чтобы сохранить дифференциацию, нужно будет увеличивать в два раза ставки, которые выше МРОТ на сегодняшний день. Только для бюджетной сферы нужно будет полтриллиона рублей. Но у нас не только люди работают в бюджетной сфере, но и есть коммерческие структуры. Учитывая то, что сейчас идет спад производства, люди включили модель экономного поведения, и тут предлагают предприятиям увеличить МРОТ на такую громадную величину. В итоге это приведет к еще большему снижению уровня потребительского спроса, что может спровоцировать дальнейший рост безработицы. Такого рода предложения не просчитаны и являются популистскими».

Ранее депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, предложили повысить МРОТ до 30 тыс. рублей.