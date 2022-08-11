Работающие россияне больше всех пострадали из-за санкций

Аргументы Недели → Общество 13+

11 августа 2022, 12:45 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Ещё в июне 2022 года доля пострадавших от санкций российских работников составляла 15%. 13% жаловались на более низкие, чем до начала СВО, доходы от работы и бизнеса, 1% - на их полную потерю и ещё 1% на потерю работы из-за санкций. Именно эти доводы приводят авторы исследования «Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения». При этом, как оказалось, финансовая ситуация пострадавших от санкций работников намного хуже, чем среди населения в целом.

Статистика довольно безрадостная. Среди пострадавших доля жаловавшихся на ухудшение материального положения составила 55%, что заметно выше, чем у всего населения (36%). На материальные проблемы данной группы указывает более высокая доля закредитованных (46% против 37%) и большая доля экономивших за последний год (83% против 69%). Пострадавшим от санкций работникам очень часто приходится искать куда более высокооплачиваемую работу. Также эти люди идут на приработки (25% против 14%), тратят на повседневные расходы свои сбережения (18% против 10%), покупают более дешёвые товары ((33% против 28%) и реже покупают или совсем отказываются от некоторых продуктов (28% против 23%).

Но в целом, как показал опрос, санкции не повлияли на 37% населения. У 2% доходы от работы или бизнеса, наоборот, выросли. В начале лета Центр стратегических разработок подсчитывал, что иностранный бизнес напрямую формирует в России 2 млн рабочих мест. Ещё 4-6 млн косвенно с ним связаны. В иностранных фирмах, приостановивших работу, трудится более 250 тысяч человек.