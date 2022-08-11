Идеи молодежи Южного Урала поддержат грантами

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

11 августа 2022, 12:31 Татьяна Михайлова Источник: Росмолодежь

Фотография Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Лучшие проекты получат от «Росмолодежи» до 1 миллиона рублей.

Жители Челябинской области в возрасте от 14 до 35 лет могут принять участие во втором сезоне конкурсе «Росмолодежь. Гранты». Предусмотрено 15 номинаций, среди которых развитие медиа для молодежи, работа с людьми с ОВЗ, популяризация здорового образа жизни.

На прошлый грантовый конкурс поступило 14 тысяч заявок от 1 тысячи человек. Среди них – 18 жителей Челябинской области. Одна из них – Полина Коваленя. Девушка получила 400 тысяч рублей для запуска многожанрового фестиваля-конкурса молодежи Южного Урала. Как рассказала Полина Коваленя на площадке «Объясняем. Челябинская область», первый фестиваль состоится уже в ноябре, сейчас идет активная подготовка. По замыслу организаторов, мероприятие будет включать в себя выступления, оценку работ экспертами, образовательную программу. В фестивале будут участвовать молодые люди, увлекающиеся вокалом, хореографией, художественным словом, театральной миниатюрой, кино, изобразительным и декоративно-прикладным творчеством.

Благодаря гранту от «Росмолодежи» Марина Медведчикова организует курсы повышения навыков в сфере медиа «SUSU- Media Campus», а Илья Гурьянов – эко-сплавы.

Для участия в грантовом конкурсе нужно заполнить анкету на портале «Молодежь России». Прием заявок завершается в 12 часов по московскому времени 22 августа.