Верховный суд РФ запретил подросткам вакцинироваться от COVID-19 без согласия родителей

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11 августа 2022, 12:00 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Верховный суд России (ВС) официально поддержал требование Минздрава получать согласие родителей для вакцинации несовершеннолетних от коронавируса.



Напомним, что в законах «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и «Об основах охраны здоровья граждан» говорится, что россияне старше 15 лет могут самостоятельно принимать решение о медицинских манипуляциях, в том числе о вакцинации. При этом в случае с прививкой против COVID-19 Минздрав РФ допустил исключение: для этой процедуры необходимо письменное добровольное информированное согласие родителей.



Получить право на вакцинацию от коронавируса через суд добивались 17-летняя студентка Джессика Ахтариева и несовершеннолетний Михаил Шеховцов. Ахтариева сообщила, что ее семья живет в Уфе, поэтому оперативно передать письменное разрешение родителей было невозможно. Обратившись в суд, она пошла на принцип.



«Есть подростки, которые получают образование в другом городе, и вот сейчас они никак не могут вакцинироваться», - подчеркнула студентка.



Михаил Шеховцов заявил, что согласие на прививку от его родителей «получить невозможно». Адвокат подростков сообщил, что на первом этапе более 20 человек — «таких же несовершеннолетних» — подали заявления о присоединении к иску. Однако в апреле суд иск отклонил. Подростки обратились с апелляцией в Верховный суд РФ, но и там приказ Минздрава признали законным.



За это время Джессике Ахтариевой исполнилось 18 лет, и она сделала прививку. Для Михаила Щеховцова проблема остаётся до сих пор актуальной.



Адвокат Иван Александров подчеркивает, что никто не лишает подростков возможности пройти вакцинацию:



«Приказ Минздрава лишь устанавливает порядок проведения вакцинации, но не содержит ограничений права на получение прививки».



Однако, по его словам, обоснованность решения Минздрава – это «уже другой вопрос, который правильно было бы задать медицинскому сообществу».



Адвокат Ирина Гриценко отметила, что согласно Гражданскому кодексу (ГК), несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет обладают частичной дееспособностью и вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя совершать ряд сделок. Впрочем, получение медицинских услуг, если трактовать его как сделку, не входит в перечень, указанный в ГК.



Известно, что к середине февраля 2022 года в России были вакцинированы «Спутником М» 60 тысяч подростков в возрасте от 12 до 17 лет. В июне директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в рамках клинических исследований в Москве стартовала вакцинация детей с 6 до 11 лет.



