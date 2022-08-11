Руководство Крыма недовольно высказываниями некоторых беженцев с Украины

Владимир КОНСТАНТИНОВ отметил, что многократные случаи проукраинских заявлений беженцами, говорят о необходимости открытия внутреннего фронта борьбы с денацификацией. «И жесточайшим образом их пресекать», - заявил он.
По мнению председателя, реакция на такое неадекватное поведение должна быть однозначной и очень жёсткой. «Не получится у них одной ногой стоять в России, получать все её блага, а другой — ненавидеть нашу страну и пытаться гадить. Шутки кончились», - выразил свое мнение к ситуации КОНСТАНТИНОВ.
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