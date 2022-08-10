В Германии пытаются решить проблемы, связанные с газовым вопросом

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10 августа 2022, 23:49 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Буквально в прошедший вторник в Евросоюзе вступил в силу чрезвычайный газовый план. Он предусматривает, что все 27 стран до 31 марта 2023 года сократят потребление газа на 15% по сравнению со средним статистическим за последние 5 лет. Но не все члены сообщества готовы придерживаться так называемых Брюссельских установок.

Главная цель решения Совета ЕС – снизить все риски, которые могут возникнуть в результате полного прекращения поставок газа из России. В Spiegel отмечают, что единогласия вокруг этого вопроса не наблюдается. В то время как одни страны уточняют свои возможности снижения потребления энергии, другие вообще никаких планов на этот счёт не строят. В ФРГ, в наибольшей степени зависящей от российского газа, намерены добиться ещё большего сокращения.

В этих целях уже запущена пребывавшая в резерве тепловая электростанция на каменном угле. Затем в ФРГ намерены запустить электростанции уже на буром угле. Очень серьёзной проблемой в этом случае станет логистика. Всё дело в том, что уголь для ТЭЦ в Германии в основном доставляют по рекам. Но нынешние суровые климатические условия привели к их значительному обмелению. Это не может не препятствовать судоходству. К тому же, продолжается дискуссия о продлении срока действия АЭС.

Там также разворачивается кампания по экономии тепла и электроэнергии. Предусматривается прекращение обогрева в зимнее время в общественных фойе и коридорах. Вероятно, зрителям, пришедшим в театр, предложат не пользоваться гардеробом. Все жилые помещения, использующие газ для обогрева, будут перепроверены на предмет возможности его отключения.