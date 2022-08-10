Первый Московский международный фестиваль пенсионеров пройдет на ВДНХ

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10 августа 2022, 20:01

С 26 по 28 августа на главной площадке столицы - ВДНХ состоится Первый Московский международный фестиваль пенсионеров.

Формат проведения фестиваля уникален и сочетает в себе информационную и коммуникационную площадки.

Приглашены члены Союза пенсионеров России более чем из 50 регионов, пенсионеры Абхазии, Армении, Белоруссии, Индии, Киргизии, Китая, Сербии и других дружественных стран. Организаторы проекта ставят своими целями представление лучшего Московского и международного опыта в поддержке людей старшего поколения, реализацию национального проекта «Демография», знакомство и укрепление личных связей пенсионеров разных стран.

В программе мероприятия - лекции и мастер-классы по здоровому образу жизни, активному долголетию, художественно-прикладному творчеству, красоте и стилю, садоводству, ландшафтному дизайну и многое другое. Гости смогут также познакомиться с основами финансовой грамотности и безопасности пенсионеров, защиты от мошенничества и современными информационными технологиями, пройти медицинскую диагностику и обследование, изучить оздоровительные практики.

В рамках Фестиваля пройдет Международный турнир по шахматам им. Анатолия Карпова. Перед главной сценой Фестиваля планируется провести «Самое массовое исполнение твиста танцорами 55+» от проекта Мэра Москвы «Московское долголетие». Флэшмоб установит мировой танцевальный ретро-рекорд, который зарегистрирует агентство «Интеррекорд».

Завершится Фестиваль гала-концертом, в котором примут участие звезды российской эстрады, лучшие коллективы, исполнители и солисты программы «Московское долголетие» и ветеранской общественности Москвы.

Вход на Первый Московский международный фестиваль пенсионеров свободный. Торжественное открытие Фестиваля состоится 27 августа в 12.00. Гала-концерт пройдет с 19.00 до 22.00.

В дни фестиваля ожидается участие более 300 тысяч гостей.

Основные организаторы: Союз пенсионеров России по Москве, Пенсионный фонд России, проект Мэра «Московское долголетие», Ассоциация развития финансовой грамотности, Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России, АНО «Московская дирекция фестивально-концертных проектов авторской песни «Стольный Град». При поддержке Агентства «Россотрудничества» и Исполнительного комитета СНГ.

Генеральный партнер мероприятия – Московский кредитный банк (МКБ).

Информационный партнер: газета «Аргументы недели».

С Программой можно ознакомиться на сайте https://fest.mospensioner.ru/

Мероприятие пройдет по адресу: г. Москва, проспект Мира, 119, между павильоном №1 и памятником В.И. Ленину.

Справочно: Союз пенсионеров России создан в 1994 году. В московском регионе проживают более 5 млн пенсионеров (28%), это почти каждый третий житель.