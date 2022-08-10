Экологическая повестка сегодня: какие меры уже были приняты мировыми организациями.

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10 августа 2022, 19:47 Лолита Камынина

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«Кто не любит природы, тот не любит человека, тот негражданин»,¬ писал Ф.М. Достоевский. Но с каждым днем человек все больше и больше отдаляется от неё.

По состоянию на 2022 год Россия не занимает высокие позиции в рейтинге стран с высоким уровнем экологии. Влияние пандемии на экологическую ситуацию в мире оказалось неоднозначным. Значительно сократились выбросы углекислого газа в атмосферу, но вместе с этим произошел значительный рост количества пластиковых отходов.

2 августа 2022 года Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию с твердыми бытовыми отходами в России "болевой точкой". С недавних пор вопрос экологии стал неотъемлемой частью жизни не только государства, но и каждого из нас.

Всемирное сообщество делает шаги в пользу экологичности. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков Coca-Cola Company, которому принадлежит бренд Sprite, больше не будет продавать напитки этого бренда в зеленых пластиковых бутылках из соображений экологичности. Компания Apple во время презентации IPhone 12 отказались от выпуска зарядных устройств, которые ранее шли в комплекте с телефоном, IKEA в 2021 году заявила об отказе от одноразовых батареек. Так мировые компании идут на встречу к природе и сокращают собственные расходы.

Крупнейшие отечественные компании — промышленные гиганты, как РЖД, обречены быть неэкологичными в соответствии с новой зеленой этикой. Но есть и организации, которые готовы этой этике соответствовать. «Сбербанк» не первый год отслеживает и старается сокращать потребление бумаги, энергии и топлива для собственных автомобилей. К 2025 году «Магнит» планирует на 30% сократить выбросы парниковых газов, на 25% — расход воды и энергии и обеспечить сбор и переработку 100% пластика в магазинах и распределительных центрах. Внимание к экологической повестке также может влиять на выбор покупателей.

Без экологической ответственности трудности появятся и в экономической, и в социальной сферах жизни. 20 июля 2022 года Владимир Путин заявил, что Россия не должна спекулировать на теме проблем с экологией и принимать необдуманные решения.