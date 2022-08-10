Бизнесмен Пригожин иронично отозвался об инициативе штрафовать петербуржцев за собачий лай

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10 августа 2022, 18:29

Предприниматель Евгений Пригожин

Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал журналистам агентства LIVE24 законопроект о штрафах жильцов, чьи собаки лают в квартирах по ночам и в выходные дни. Бизнесмен усомнился в эффективности инициативы, предложенной губернатором Петербурга Александром Бегловым.

«Я с трудом представляю себе, как заставить собаку не гавкать, поэтому, мне кажется, что этот закон (о «штрафах за гав-гав») малоисполним. Зато регулируя пищевой рацион, например, можно заставить осликов не пердеть. По этой причине в ближайшее время я намерен обратиться в Законодательное Собрание Петербурга и лично к товарищам Бельскому и Беглову с инициативой разработать и рассмотреть законопроект «О пердеже ослов и звонком кукарекании петухов», — приводятся слова бизнесмена на странице пресс-службы компании «Конкорд» во «ВКонтакте».

При этом Пригожин отметил, что всегда поддерживает инициативы губернатора Северной столицы и предложил расширить список этих «замечательных, креативных, и, порой, нестандартных чудачеств», вспомнив о писавшем голым Викторе Гюго и творившим исключительно лицом к северу Чарльзе Диккенсе. Предприниматель также предположил, кому нужны такие законы.

«У кого-то из этих замечательных подписантов неподалеку живет сосед с высокой сексуальной активностью, который кричит по ночам, но имеет бабло на оплату штрафов», — делится «Конкорд» мнением бизнесмена.

По словам Пригожина, теперь надо разобраться, «у кого есть родственники в ветеринарной службе», которые и получат выгоду от этой ситуации. Предприниматель добавил, что на фоне инициативы Смольного у него есть вопросы к «товарищу Шарикову».