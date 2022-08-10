Депутат Госдумы Власов предложил запретить курьерам на электросамокатах пользоваться телефонами

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10 августа 2022, 16:24 Источник: RT

Konstantin Kokoshkin/ globallookpress.com

Депутат Госдумы Василий Власов предложил запретить курьерам служб доставки использовать телефоны во время движения на электросамокате. Исключение делается только для гаджетов со специальным креплением. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма на имя главы Минтранса Виталия Савельева.



Законодатель отметил, что чаще всего электросамокаты используют курьеры служб доставки. Работники, как правило, передвигаются на них по пешеходным зонам на большой скорости.



По словам Савельева, они периодический используют телефоны во время движения: звонят клиенту или смотрят маршрут. Такое вождение создает угрозу для пешеходов.



«В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения ограничения на использование телефона без специальных удерживающих средств водителями электротранспорта, используемого в коммерческих целях», — написал депутат в сообщении.