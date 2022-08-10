Не только отдых в санатории: полеты на параплане в Пятигорске

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10 августа 2022, 15:46 Ульяна Фомина

Комплекс курортных городов Кавказские Минеральные Воды ассоциируются до сих пор с санаторным лечением и минеральной водой, и это напрасно. На Кавказ приезжают любители природы и необычных развлечений: некоторые из них идут в походы и живут в лагерях, а некоторые выбирают экстремальный отдых и летают на парапланах.

Решиться на полет на параплане может не каждый, но некоторые экстремалы все же осмеливаются сделать это.

Вот и я захотела опробовать такое необычное развлечение, желая добавить в свою копилку воспоминаний такой будоражащий опыт.

Различные сайты предлагают вам выбрать тот аэроклуб, который вам приглянулся, подобрать место полета и примерное время, а также уточнить все детали у профессионалов.

У меня, как у человека, который никогда не пробовал подобное, возникло множество вопросов еще на этапе выбора аэроклуба. Оказалось, что нельзя забронировать определенный день и час для полета, так как ветер в горах очень непредсказуем.

Изучая сайты и предложенные варианты, я рисовала себе картины как в кино: красивый рассвет, горы, воздух, потрясающие пейзажи с высоты птичьего полета. Я малодушно рассчитывала, что нас привезут прямо на гору на машине, там я надену снаряжение, получу инструктаж, и мы с инструктором отправимся в полет, который я запомню на всю жизнь и буду рассказывать внукам на семейных праздниках. Однако реальность не совпала с ожиданиями.

Мы договорились с инструктором провести полет максимально рано. Он забрал нас из города Пятигорска в 5 утра, мы ехали примерно полчаса до села Юца, где и расположена одноименная гора, на которой запланирован наш полет. Проехав его, мы начали понемногу подниматься в гору.

У подножия горы разбит кэмпинг, в котором живут будущие парапланеристы. Мы приехали так рано, что все еще спали, а нам навстречу выбежали только собаки, одна из которых совсем не пользуется уважением среди старожил этого места, потому что подбегает сзади и кусает за ноги. С ней надо держать ухо востро, предупредил нас инструктор. Пока тот собирал снаряжение, я осматривалась и гадала, неужели мы будем летать с такой небольшой высоты, странно все же, ведь тут пологий край, как же мы спрыгнем, чтобы взлететь.

Как оказалось позже, нам предстоял очень крутой подъем в гору, сложность добавляло и то, что дорога усыпана мелкими камешками, которые так и норовят ускакать из-под ног. Гора Юца достигает высоты около двух тысяч метров, которые нам и необходимо было преодолеть.

Но оно того стоило, на вершине горы - неописуемая красота, только побывав на Кавказе, многие узнают, что значит настоящие горы. С Юцы открывается потрясающий вид: на деревни, поля, разделенные на ровные квадраты, видно озеро Новопятигорское, на горы, в частности на гору Машук, многие ее знают по произведению М.Ю. Лермонтова “Герой нашего времени”. Весь пейзаж в легкой дымке, как бывает на рассвете перед жарой, солнце еще только поднимается и не печет, ветер дует в лицо и путает волосы.

Отдышавшись после крутого подъема, настало время надевать снаряжение и внимать инструкциям.

Взлет - самая непростая часть полета, объяснил мне инструктор, когда парашют раскроется и наполнится воздухом, нам необходимо разбежаться и взлететь, но сложность заключается в том, что параплан будет сопротивляться и тянуть нас назад, но нельзя ни в коем случае останавливаться, бежать, бежать и еще раз бежать, перестать работать ногами можно только после команды инструктора и уже в воздухе. Выслушав это очень внимательно и приготовившись рвануть вперед, я ну никак не ожидала, что сопротивление будет таким сильным, только благодаря инструктору, мы все-таки смогли удержать рвущийся назад парашют, разбежаться и взлететь в воздух.

Чувство полета невозможно описать словами. До этого момента я думала, что ведущие программ о путешествиях, говоря такое, лукавят или просто не могут подобрать нужных слов, но оказалось, это действительно так. В голове не укладывается, что тебя держит только сила воздуха, наполняющая парашют. Под ногами огромная высота, ты выше гор, и чувство полета опьяняет. Время в полете будто замирает. Рядом пролетает стая ласточек, которые ловят насекомых, поднятых ветром. В воздухе будто не было ни звука и одновременно с этим будто стоял оглушительный шум, наверно, это всё эмоции. Чтобы поймать наилучший поток воздуха, инструктору необходимо управлять парашютом, лавируя в вышине, в эти моменты ощущения похожи на те, что возникают в самолете во время взлета и посадки.

После приземления от пережитых эмоций сложно отдышаться. Хочется ухватиться за эти моменты и сохранить в памяти до мельчайших подробностей.

Спустя некоторое время могу с уверенностью сказать, что попробовав полет на параплане хоть раз, невозможно перестать думать о таком потрясающем опыте, как сказал мой инструктор: “Всем нравится, кого не тошнит”. И если вас не тошнит, то обязательно попробуйте полеты на Кавказе.