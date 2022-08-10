Вирусолог Карпова о заболеваемости COVID-19 в России: пика мы еще не достигли

Заведующая кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова считает, что пика по заболеваемости коронавирусом еще не достигли в России. Об этом она сообщила в беседе с RT.
«Что касается подъёма, он ожидаемый. Я думаю, что пика мы ещё не достигли...» - заявила она.
Эксперт также добавила, что россиянам стоит начать воспринимать ковид как новую сезонную инфекцию, которая никуда не уйдет, а «будет посещать нас все время».
Она уточнила, что единственный способ, который облегчит симптомы болезни — это вакцинация. Карпова призвала задуматься о ней даже тех россиян, которые ранее уже поставили вакцину или переболели коронавирусом.
Кроме того, вирусолог посоветовала пожилым людям вновь начать носить маски в общественных местах.
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