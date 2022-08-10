Ведется дополнительный набор южноуральцев на военную службу по контракту

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

10 августа 2022, 14:55 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

В регионе сформированы именные добровольческие батальоны.

Военный комиссариат Челябинской области проводит набор мужчин на военную службу по контракту в добровольческие батальоны «Южноуралец» и «Южный Урал» для участия в спецоперации на территории Украины. Условия – возраст от 20 до 50 лет, прохождение службы в вооруженных силах.

Военнослужащим по контракту предоставляются содержание от 200 тысяч рублей, социальные льготы и гарантии, необходимое обмундирование и экипировка. За период с момента заключения контракта с Министерством обороны РФ для прохождения военной службы и по день завершения периода боевого слаживания предусмотрены выплаты по 2000 рублей в сутки.

Все подробности можно уточнить в военном комиссариате, а также администрации муниципалитета по месту жительства (регистрации). Заявления принимаются в военных комиссариатах по месту жительства (регистрации).