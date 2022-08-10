Латвийский режиссер Алвис Херманис требует закрыть телеканал «Дождь*» в Латвии

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10 августа 2022, 14:58 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

И вновь скандал в Латвии - мэр Риги Мартиньш Стакис дал интервью телеканалу "Дождь*", который нынче базируется в ЛР. Режиссер Алвис Херманис выразил свое негодование...

Латвийский режиссер Алвис Херманис потребовал от компетентных органов страны разобраться с оппозиционным каналом "Дождь", потому как "журналисты телеканала действуют не в интересах Латвии".

"Сегодня для меня развеялась еще одна иллюзия... Еще месяц назад меня радовало то, что данный телеканал переехал в Латвию... Сейчас советую посмотреть интервью с мэром Риги Мартиньшем Стакисом... /то уже не журналистика, а жестокая политическая манипуляция, которая совсем не в интересах Латвии. Я уже не говорю об элементарной вежливости по отношению к стране, которая их приютила. Это уже опасно. Создается впечатление, что их цель - разрушить нашу страну изнутри. Возможно, они делают это неосознанно, но это старый русский шовинизм. Я настоятельно рекомендую органам безопасности Латвии отменить разрешение этому телеканалу в Латвии", - заявил режиссер.

Что могло взбесить г-на Херманиса?

Возможно, сказанные слова мэром Риги Мартиньшем Стакисом о сносе советских памятников в столице Латвии:

"Я могу пообещать, что мы не тронем памятники, которые находятся на захоронениях солдат. Я сам солдат, доброволец латвийской армии. Для многих латышей, это не символы свободы, а символы "оккупации". Мы должны разобраться, что значит освободить..."

Что разозлило г-на Херманиса в словах г-на Стакиса - сложно сказать... Возможно, что разговор происходил на русском языке...

* Организация включена Минюстом в список иноагентов.