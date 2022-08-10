Собянин рассказал о комплексном развитии городского Центра паллиативной помощи

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10 августа 2022, 14:52

Фото: vk.com/mossobyanin

Москва продолжит программу развития качественной и своевременной паллиативной помощи, несмотря на экономические сложности. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в ходе осмотра Московского многопрофильного центра паллиативной помощи после комплексной реконструкции учреждения, где будет открыт дом сестринского ухода «Коломенское».



«Мы продолжаем развивать паллиативную помощь. Программу составили несколько лет тому назад, последовательно движемся по ней. Это и стационарная паллиативная помощь в клиниках, и в таких центрах-хосписах. И конечно, очень важно развивать помощь на дому. Этот центр, насколько я понимаю, будет не только для тех, кто будет находиться в палатах, но и для обслуживания большого количества людей, которые находятся на дому, которым нужен тоже сестринский уход, и внимание, и лекарства, и так далее. Это большой объем. Это тысячи москвичей, которые находятся в сложной жизненной ситуации. <…> Несмотря на проблемы, связанные с бюджетом, экономические вызовы, мы эту программу не останавливаем, доведем ее до конца, так, чтобы паллиативный центр у нас был самым лучшим в мире, и москвичи получали самую лучшую паллиативную помощь», - сказал Сергей Собянин.



Мэр столицы отметил, что реконструкция новых корпусов Центра паллиативной помощи завершается.



«Три корпуса мы реконструировали на хорошем, высоком, современном уровне, и три корпуса еще находится в работе. Я думаю, не за горами - они тоже будут реконструированы», - добавил Собянин.



Дом сестринского ухода «Коломенское» будет открыт в бывшем корпусе городской клинической больницы имени Юдина. Общая мощность корпуса после реконструкции составляет 113 коек. На первом этапе здесь временно разместят 99 паллиативных коек отделений, расположенных в корпусе на ул. Двинцев, что позволит приступить к его капитальному ремонту. Также в «Коломенское» переведут отделение длительной респираторной поддержки, что позволит увеличить его мощность в 1,5 раза. В дальнейшем пациентами нового медицинского учреждения станут неизлечимо больные пациенты, нуждающиеся в постоянном сестринском уходе: с пролежнями, труднозаживающими ранами, маломобильные и те, кто не может обслуживать себя самостоятельно.



Отмечается, что комфортные палаты рассчитаны на одного-двух человек и оборудованы отдельным санузлом, телевизором, холодильником, шкафом и другой необходимой мебелью. Как и во всех филиалах Центра паллиативной помощи, в новом корпусе будут работать координаторы и волонтеры благотворительного фонда помощи хосписам «Вера».



Планируется, что первых пациентов дом сестринского ухода «Коломенское» примет 16 августа 2022 года.



В рамках модернизации помещений Центра паллиативной помощи в 2021-2022 годы были капитально отремонтированы три здания: главный корпус центра на ул. Двинцев, бывший корпус ГКБ имени Демихова, бывший корпус ГКБ имени Юдина. В планах - капитальный ремонт еще трех зданий: ремонт второго корпуса центра на ул. Двинцев, завершение ремонта двух зданий для размещения дома сестринского ухода «Даниловский».



В рамках развития паллиативной медицинской помощи в Москве будет расширено оказание паллиативной помощи взрослым и детям по модели «хоспис на дому» с обеспечением медицинскими изделиями, лекарствами, специализированными продуктами лечебного питания. Также увеличат количество паллиативных коек и выделят в их составе койки сестринского ухода для пациентов, которым требуется квалифицированный сестринский уход, но не требуется круглосуточная помощь врача.



Кроме этого, продолжится работа по профессиональной подготовке медицинских кадров и наращиванию укомплектованности персоналом. Намечено развитие межведомственного взаимодействия медицинских, социальных организаций и СО НКО с целью реализации мультидисциплинарного подхода к оказанию пациентам и членам их семей комплексной паллиативной помощи, включающей медицинскую и психосоциальную поддержку, как во время болезни, так и после ухода из жизни близкого человека.



