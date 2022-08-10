WINDOWS 11 удаляет данные из-за ошибки

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10 августа 2022, 14:36

Фото: globallookpress

Компания Microsoft подтвердила наличие неполадок в системе Windows 11, об этом сообщает "АБН". Проблема появилась еще в начале 2022 года. От многих владельцев компьютеров, особенно современных моделей, стали поступать жалобы об исчезновении данных с серверов.

Microsoft выпустили необходимую программу для восстановления материалов, однако она в несколько раз снизила производительность ноутбуков и компьютеров.

Позднее выявились и другие проблемы, требующие устранения.

По словам компании, сбой произошел из-за набора инструкций Vector Advanced Encryption Standard, которые установлены на многих новых моделях компьютеров и ноутбуков.

К 12 июля разработчики обещают полностью восстановить работу системы.