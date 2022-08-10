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WINDOWS 11 удаляет данные из-за ошибки

, 14:36

WINDOWS 11 удаляет данные из-за ошибки
Фото: globallookpress

Компания Microsoft подтвердила наличие неполадок в системе Windows 11, об этом сообщает "АБН". Проблема появилась еще в начале 2022 года. От многих владельцев компьютеров, особенно современных моделей, стали поступать жалобы об исчезновении данных с серверов.
Microsoft выпустили необходимую программу для восстановления материалов, однако она в несколько раз снизила производительность ноутбуков и компьютеров.
Позднее выявились и другие проблемы, требующие устранения.
По словам компании, сбой произошел из-за набора инструкций Vector Advanced Encryption Standard, которые установлены на многих новых моделях компьютеров и ноутбуков.
К 12 июля разработчики обещают полностью восстановить работу системы.

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