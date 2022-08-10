Латвия может стать третьей стороной в иске Украины против РФ

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10 августа 2022, 14:22 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Ссылаясь на Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Латвия сегодня подала ходатайство в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на участие в иске Украины против РФ в качестве третьей стороны.



По данным МИД, впервые в своей истории Латвия, пользуясь правами, закрепленными в Конвенции, запрашивает у ЕСПЧ разрешение на участие в качестве третьего лица в международном деле. Ранее Латвия была фигурантом нескольких дел, в которых рассматривались жалобы о возможных нарушениях Конвенции в другом государстве-участнике Конвенции.



Международные дела возбуждаются в соответствии с Конвенцией, которая позволяет государству-участнику Конвенции подать жалобу в ЕСПЧ о предполагаемых нарушениях, совершенных другим государством-участником. По данным Министерства иностранных дел, межгосударственные жалобы являются механизмом экстренной помощи, который используется в очень редких случаях, обычно в ситуациях, когда есть серьезные опасения по поводу систематических и длительных нарушений прав человека, в том числе массовых нарушений прав человека во время вооруженных конфликтов.



Решение о разрешении Латвии участвовать в качестве третьей стороны в деле Украины против РФ примет ЕСЧП. Если решение будет позитивным, Латвия будет иметь право подать подробные замечания о толковании норм конвенции, лежащих в основе международного судопроизводства.