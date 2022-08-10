В Одинцово ветеринары проигнорировали экстренную операцию кота

Жительница Одинцово столкнулась с некомпетентными врачами ветеринарной клиники. По ее словам, сотрудники клиники проигнорировали срочную операцию кота, сообщает «Подмосковье сегодня».
«Они забыли про нашу запись на УЗИ и просто осмотрели кота. Переписали нас на другой день. Мы приехали и сделали процедуру, нам пообещали, что к вечеру скажут результаты и лечение. И опять забыли про нас! Когда я начала бить тревогу, то мне просто сказали дать животному адсорбирующее средство и пожелали выздоровления. Я не понимаю, за что отдала семь тыс. руб.», — рассказала хозяйка животного.
По словам женщины животное слабело на глазах, она повезла кота в другую клинику, где оказалось что ему нужна срочная операция. У котика что-то застряло в желудке.
После этой ситуации гражданка ознакомилась с отзывами в интернете, где узнала что не одна попала в такую ситуацию.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Китайский портал Гуаньча заявил, что Зеленский решил «распродать Украину» для собственного обогащения
Дипломат постпредства Украины при ООН Зленко призвал международное сообщество закрыть небо над украинскими АЭС
Глава ЛНР Пасечник: Попасная в Донбассе практически полностью разрушена, город, вероятно, не будут восстанавливать
Захарова об отказе Жан-Пьер объяснить обыски у Трампа: пусть представитель Белого дома не комментирует обыски за рубежом
- #ЗАУГЛОМ Что такое HIMARS и с чем его едят?
- 14:56 В Раменской областной больнице из носа ребёнка достали миндаль
- 14:52 Собянин рассказал о комплексном развитии городского Центра паллиативной помощи
- 14:51 В России за сутки выявили 23771 новый случай заражения СOVID-19 впервые с 27 марта
- 14:40 Gismeteo: во второй половине августа в России ожидается «климатический ад»
- Telegram | (Подписаться) Синоптики Gismeteo сообщили, что вторая половина августа обернётся «климатическим адом» для некоторых регионов России