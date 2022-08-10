В Одинцово ветеринары проигнорировали экстренную операцию кота

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10 августа 2022, 14:19

Жительница Одинцово столкнулась с некомпетентными врачами ветеринарной клиники. По ее словам, сотрудники клиники проигнорировали срочную операцию кота, сообщает «Подмосковье сегодня».

«Они забыли про нашу запись на УЗИ и просто осмотрели кота. Переписали нас на другой день. Мы приехали и сделали процедуру, нам пообещали, что к вечеру скажут результаты и лечение. И опять забыли про нас! Когда я начала бить тревогу, то мне просто сказали дать животному адсорбирующее средство и пожелали выздоровления. Я не понимаю, за что отдала семь тыс. руб.», — рассказала хозяйка животного.

По словам женщины животное слабело на глазах, она повезла кота в другую клинику, где оказалось что ему нужна срочная операция. У котика что-то застряло в желудке.

После этой ситуации гражданка ознакомилась с отзывами в интернете, где узнала что не одна попала в такую ситуацию.