Новофедоровку планируют вернуть к жизни за десять дней

Глава Крыма сообщил, что повреждены 60 многоэтажек и 20 нежилых построек: выбиты стекла и двери.
«За каждым домом будет закреплен ответственный чиновник, который будет лично обеспечивать контакт граждан с органами власти», - сообщил Сергей АКСЕНОВ, выехавший сегодня в Новофедоровку, где вчера взорвались авиабомбы на военной базе. «Всем жителям будет оказана помощь для восстановления утерянного имущества, выплачена соответствующая компенсация. Без поддержки никого не оставим», - пообещал глава региона.
Принимают ли какое-то участие в восстановлении вооруженные силы РФ информации нет.
Напомним – в результате взрыва погиб один человек, 14 признаны пострадавшими.
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