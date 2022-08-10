Новофедоровку планируют вернуть к жизни за десять дней

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10 августа 2022, 14:18 Источник: Аргументы Недели-Крым

Глава Крыма сообщил, что повреждены 60 многоэтажек и 20 нежилых построек: выбиты стекла и двери.



«За каждым домом будет закреплен ответственный чиновник, который будет лично обеспечивать контакт граждан с органами власти», - сообщил Сергей АКСЕНОВ, выехавший сегодня в Новофедоровку, где вчера взорвались авиабомбы на военной базе. «Всем жителям будет оказана помощь для восстановления утерянного имущества, выплачена соответствующая компенсация. Без поддержки никого не оставим», - пообещал глава региона.



Принимают ли какое-то участие в восстановлении вооруженные силы РФ информации нет.



Напомним – в результате взрыва погиб один человек, 14 признаны пострадавшими.