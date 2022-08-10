Политик Роман Худяков считает, что оскорбляющий россиян Борис Гребенщиков сильно насолил своей дочке-актрисе

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10 августа 2022, 14:30 Источник: Тeleprogramma.pro

Борис Гребенщиков, фото: vk.com/bgofficial

Общественно-политический деятель Роман Худяков считает, что рок-музыкант Борис Гребенщиков не только оскорбляет россиян, но и сильно насолил своей дочке-актрисе Алисе.

Худяков рассказал, что Гребенщиков с пренебрежением отзывается о нашем народе, якобы у большинства людей низкий IQ. По словам политика, "хочется провести тесты, и окажется, что любой инженер по уровню IQ окажется выше Бориса Гребенщикова", - сообщает Тeleprogramma.pro.

Худяков написал в своем Телеграм, что Алиса Гребенщикова, после начала спецоперации, как и многие люди, уехала, испугавшись, но теперь вернулась – и пытается разобраться, что происходит.

Политик отметил, что Алиса - молодец, а ее отец "даже не пытается разобраться, сразу против – «позор России»". "А может, старенькому рокеру - позор, что, не делая попыток понять, что происходит, тут же поставил клеймо на свою страну?" - полагает Худяков.

Он пишет, что" коллективный Запад вооружил до зубов Украину, вырастил там гнездо неонацизма, готовил к нападению на Россию, а до этого многие годы, не соблюдая минские соглашения, киевский режим уничтожал «пророссийское» население Донбасса".

По словам Худякова, если Гребенщиков такой духовитый и просвещённый, что же он так плохо относится к людям и даже родной дочери. "Он же ей по сути испортил карьеру в родной стране. Но дети за отцов, и правда, не отвечают", - заключил политик.