Даугавпилс отказался переименовывать улицы, названные в честь советских деятелей

Даугавпилс не будет переименовывать улицы, названные в честь ряда деятелей советского режима, заявил мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш.
"На это нет ни желания, ни свободных средств. У нашего города большая история!" - написал мэр в Латвийских соцсетях.
Как пояснил Элксниньш, в понедельник состоялось заседание департамента городского планирования и строительства, на котором рассматривалось предложение переименовать несколько улиц. Общество "Центр публичной памяти" предложило переименовать в Даугавпилсе улицу героя социалистического труда, химика Николая Зелинского и героя Советского Союза, командира латвийской партизанской бригады в годы Второй мировой войны Отомара Ошкалнса. На заседании было принято решение названия улиц не менять.
Как сообщалось, "Центр публичной памяти" в целом выявил в Латвии более 90 улиц, названных в честь советских деятелей, и считает, что их необходимо переименовать.
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