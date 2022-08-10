Каким будет цифровое развитие Челябинской области в условиях санкций

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

10 августа 2022, 13:50 Татьяна Михайлова

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Завтра, 11 августа, выйдет в эфир «Большая редакция». Ее гостем в этот раз станет министр информационных технологий, связи и цифрового развития региона Игорь Фетисов. Он ответит на вопросы главных редакторов южноуральских СМИ, а также зрителей трансляции. Тема программы — «Как удержаться в цифровом мире в условиях санкций».

Начало прямого эфира в 11 часов по челябинскому времени. Он будет доступен в сообществе «Гранада ТВ» «ВКонтакте».

Напомним, что «Большая редакция» - это проект медиахолдинга «Гранада Пресс». Он реализуется при поддержке Челябинской областной универсальной научной библиотеки. Героем прошлого выпуска стал глава Центрального района города Челябинска Виктор Ереклинцев. Он подробно рассказал о работах по благоустройству.