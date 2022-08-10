Даже булочка в Москву может стать нарушением санкций для Латвии

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

10 августа 2022, 13:48 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: pixabay.ru

Из-за санкций деловые, культурные отношения Латвии с Россией и Беларусью, увы, оставляют желать лучшего. В отличие от других европейских стран, в Латвии предусмотрена уголовная ответственность за нарушение санкций.

Новые санкции против России и Беларуси следует знать, потому как это личная ответственность каждого человека, так предупреждает МИД Латвии.

Да, с санкциями шутить нельзя - даже государственные структуры, банки и иные организации просто опасаются нарушать правила. В этом смысле наиболее уязвимыми являются институты и учреждения транспортной отрасли. Поэтому министерству сообщения были сделаны рекомендации от соответствующих служб о проведении аудита. Если, не дай Бог, найдут нарушения, то это может опорочить латвийское государство в целом!

Негативные последствия не заставят себя ждать, потому как все нарушения в Латвии контролируется США. А с американскими санкциями шутки плохи!

Разберемся на примитивном примере - если латвийский предприниматель продает в Риге булочку с маком, то, понятное дело, претензий нет! А вот если он эту булочку отправит в Россию, то может поиметь много неприятностей! Почему? Нет сводного санкционного списка, где можно проверить имя потенциального делового партнера!

Конечно, МИД Латвии и министерство юстиции пытались навести порядок, но... Уперлись в сложности...

Пример! Единственный подсанкционный в Латвии самолет принадлежит самому известному подсанкционному лицу миллиардеру Петру Авену. И еще несколько машин, которые нельзя обслуживать в Латвии, равно как и самого Авена. Что же получается? На официальном сайте Службы финансовой разведки Латвии указана причина, почему г-н Авен "впал в немилость" - "активно поддерживал действия и проводил политику, которая подрывает устои, территориальную целостность Украины".

Поэтому г-ну Авену нельзя продать ни в Риге, ни в Москве булочку, потому как... токсичен.

Как разобраться в санкционном списке?

Латвийская ассоциация финансовой отрасли Латвии рекомендует предпринимателям использовать карту санкций ЕС для проверки партнеров по сотрудничеству из международных поисковых систем. Но, если возникают такие сложности, то лучше всего, такие рекомендации правительства Латвии, отказаться от любых сделок со странами, на которые распространяются санкции. Речь, конечно, идет о России и Беларуси.