На Аллее Героев в поселке Агинское установят бюст участника спецоперации Балдана Цыдыпова

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10 августа 2022, 15:04

Пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

Бюст Героя России Балдана Цыдыпова установят на Аллее Героев в поселке Агинское Бурятского округа. Об этом сообщается на официальном портале Забайкальского края.

Бюст установит Всероссийская общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов на грант губернатора Забайкальского края.

Уточняется, что 23-летний старший лейтенант Балдан Цыдыпов получил звание Героя России после боевого ранения в ходе специальной военной операции на Украине.

30 марта Цыдыпов попал в засаду вместе с мотострелковым батальоном Тацинской пятой отдельной гвардейской танковой бригады. Получив тяжелую контузию, он сумел развернуть подбитую машину БМП-2 и открыть ответный огонь. Цыдыпов отдал солдатам приказ отступать и два часа прикрывал их отход.

В результате этого подвига старшему лейтенанту удалось спасти жизни 150 военных.