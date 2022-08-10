Граждане существенно сокращают траты на медисследования и таблетки

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10 августа 2022, 11:40 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Фото: depositphotos/AntonMatyukha

Аналитики фиксируют, что граждане РФ сократили свои траты на лекарства до минимального уровня за весь период наблюдений. Исследовательский холдинг «Ромир» получил данные о затратах россиян на медицинские товары. По сравнению с 1-м кварталом этого года доля затрат на лекарства среди общих трат россиянина во 2-м квартале сократилась на 22%. Социологи основывают свои расчёты на данных о фактических покупках населения.



Доля лекарств и медизделий в общей структуре затрат опустилась на 2.9%. Кварталом ранее доля затрат российских граждан на лекарства составляла 3.7%. Годом ранее, то есть во 2-м квартале 2021 года, отметка достигала 3.3%. А во 2-м квартале 2019 года, ещё до периода пандемии, совокупные траты россиян на таблетки составляли 3.5% в общей структуре расходов населения. Эксперты из «Ромир» связывают такое ужимание трат с сезонным фактором.



В интернет-аптеках наблюдают рост спроса россиян на витамины. Например, в «СберЕАптеке» сообщали, что за год продажи БАД и витаминов выросли в 2.5 раза. Только в июне рост продаж в данной категории составил 25%.