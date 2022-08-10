Экс-начальника военного института Росгвардии осудили за взяточничество

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10 августа 2022, 11:34 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: pixabay.ru

Как стало известно, Пермский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении бывшего главы военного института войск Росгвардии Владимира Купавского.

Отставного генерал-майора признали виновным в получении шести взяток на сумму почти 2 млн рублей (точная цифра – 1.9 млн). Вышеупомянутые преступления были сопряжены с вымогательством, а также с превышением должностных полномочий. Суд установил, что взятки в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей Купавский брал через посредников с родственников абитуриента из Дагестана.



Помимо всего прочего, генерал-майор давал незаконные указания своим подчинённым вносить изменения в результаты психологического тестирования курсантов и испытаний по физподготовке. В итоге всё закончилось тюремным заключением. Свою вину Купавский так и не признал. Он был приговорён к девяти годам колонии строгого режима. Также ему запретили занимать определённые должности в течение семи лет. В то же самое время осуждённого не стали лишать воинского звания и госнаград.