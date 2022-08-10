Челябинск возглавил региональный рейтинг по числу зарегистрированных браков

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

10 августа 2022, 09:11 Татьяна Михайлова Источник: Глав.Индекс

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

В 2021 году в мегаполисе поженились почти 8 тысяч пар.

«Глав.Индекс» представил топ-5 территорий Южного Урала по количеству зарегистрированных браков в прошлом году. Лидером рейтинга стал Челябинск, где было создано 7845 браков. Это на 1433 больше, чем в 2020 году.

На вторую строчку эксперты поместили Магнитогорск с 2677 браками, на третью – Миасс с 1094. Также в топ-5 вошли Копейск (1014 браков) и Златоуст (910 браков).

Отдельно «Глав.Индекс» перечислил территории с наименьшим количеством зарегистрированных в 2021 году браками. Это Нагайбакский, Кизильский и Нязепетровский районы, Карабаш и Локомотивный. В них появилось 120 и меньше новых семей.

Добавим, что в 2021 году среди горожан Южного Урала было зарегистрировано более 18 тысяч браков, среди жителей сельских территорий – 3,6 тысячи. При составлении рейтинга «Глав.Индекс» использовал данные Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области.