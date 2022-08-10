Глава Ростуризма Зарина Догузова уверена, что Европа не станет ограничивать въезд российских туристов

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10 августа 2022, 09:16 Источник: Зарина Догузова

Зарина Догузова, фото из соцсети

Глава Ростуризма Зарина Догузова уверена, что страны Европы не станут ограничивать въезд российских туристов.

Догузова прокомментировала заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас о необходимости запретить выдачу гражданам России туристических виз в страны Евросоюза. Каллас назвала посещение Европы привилегией, а не одним из прав человека.

Она призвала с туризмом из России "покончить".

Зарина Догузова поправила "госпожу Каллас". Глава Ростуризма указала в своем посте в Telegram-канале, что "путешествия, свобода передвижений – это одно из основных прав человека, а не привилегия, вне зависимости от страны посещения".

Догузова напомнила, что российские туристы тратили миллиарды долларов на отдых в европейских странах". "Так что ещё вопрос, кто потеряет больше от такого решения", - отметила она и выразила мнение, что "любой здравомыслящий человек – против подобных ограничений".

Догузова полагает, что большинство коллег из Европы не будут принимать опрометчивых решений по ограничению въезда российских туристов.

По ее словам, в России специалисты продолжат работать над увеличением количества качественных и интересных предложений в своей стране и сотрудничать со всеми странами, которые готовы развивать двусторонние связи в сфере туризма.