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Глава Ростуризма Зарина Догузова уверена, что Европа не станет ограничивать въезд российских туристов

, 09:16 Источник: Зарина Догузова

Глава Ростуризма Зарина Догузова уверена, что Европа не станет ограничивать въезд российских туристов
Зарина Догузова, фото из соцсети

Глава Ростуризма Зарина Догузова уверена, что страны Европы не станут ограничивать въезд российских туристов.
Догузова прокомментировала заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас о необходимости запретить выдачу гражданам России туристических виз в страны Евросоюза. Каллас назвала посещение Европы привилегией, а не одним из прав человека.

Она призвала с туризмом из России "покончить".

Зарина Догузова поправила "госпожу Каллас". Глава Ростуризма указала в своем посте в Telegram-канале, что "путешествия, свобода передвижений – это одно из основных прав человека, а не привилегия, вне зависимости от страны посещения".

Догузова напомнила, что российские туристы тратили миллиарды долларов на отдых в европейских странах". "Так что ещё вопрос, кто потеряет больше от такого решения", - отметила она и выразила мнение, что "любой здравомыслящий человек – против подобных ограничений".

Догузова полагает, что большинство коллег из Европы не будут принимать опрометчивых решений по ограничению въезда российских туристов.

По ее словам, в России специалисты продолжат работать над увеличением количества качественных и интересных предложений в своей стране и сотрудничать со всеми странами, которые готовы развивать двусторонние связи в сфере туризма.

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