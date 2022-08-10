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10 августа 2022, 08:46

Galina Barbieri/globallookpress.com

День лени отмечается 10 августа. Лень принято считать как отрицательную черту характера человека, так как она противостоит одной из главных ценностей - труду.

Но за желанием человека полениться может стоять конкретная причина. Причины такого состояния перечислил Агентству городских новостей «Москва» столичный психолог Денис Хакимов.

По мнению специалиста, действительно, ничего не делая, крайне трудно добиться высоких результатов, разбогатеть, завести новых друзей и даже можно растерять старых.

Кажется, человек просто ничего не хочет, но на самом деле за любой проблемой с мотивацией всегда кроется конкретная причина либо совместное влияние нескольких факторов. Хакимов назвал основными источниками низкой эффективности общее истощение, сопротивление, личностный компонент и состояние организма.

Действительно, показывать высокие достижения сложно, если энергии нет уже в начале дня, а под конец еле плетешься домой. К такому состоянию приводят стрессы на сложной и нервной работе, тяжелые физические нагрузки, слишком глубокое участие в процессе, что характерно для врачей, учителей, психологов. Но бывает, нежелание что-то решать является знаком «чужеродности» того занятия, которому уделяется много внимания. По словам психолога, истинные интересы, потребности, цели подавляются, потенциал тратится впустую.

Как объяснил Хакимов, желая избежать неприятных эмоций, некоторые люди часто решают вообще ничего не делать.

В случае, когда состояние лени выходит за рамки условной нормы, психолог рекомендует разобраться в себе, найти причину этого состояния и проанализировать ее.