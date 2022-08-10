Челябинская область примет форум «Утро» в 2023 году

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10 августа 2022, 06:41 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фотография предоставлена пресс-службой правительства Челябинской области

Мероприятие объединит молодежь со всего Уральского федерального округа.

Местом проведения молодежного форума «Утро» в следующем году станет Южный Урал. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «Уверен, это будет запоминающееся событие как для наших гостей, так и для наших жителей», подчеркнул глава региона.

В эти дни форум проходит в Ханты-Мансийске. В рамках рабочего визита в ХМАО Алексей Текслер посетил мероприятие. Он встретился с участниками от Челябинской области, выступил на стратегической сессии, познакомился с инициативами молодых уральцев, которые касаются форм и условий поддержки детских и молодежных общественных объединений.

В делегацию Южного Урала на форуме «Утро» в ХМАО вошли 70 человек. Это жители Челябинска, Магнитогорска, Чебаркуля, Красноармейского района и других территорий, а также представители Донбасса из Ясиноватой и Волновахи. После «Утра» ребята из ДНР посетят Челябинск, чтобы познакомиться с молодежной политикой города и знаковыми местами региона.

Добавим, что молодежный форум «Утро» проводится ежегодно, его по очереди принимают разные регионы УрФО. В рамках мероприятия проходят экспертные сессии, грантовый конкурс от Росмолодежи, лекции и образовательные мероприятия.