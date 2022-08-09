Западные санкции уже привели к проблемам с театральным оборудованием

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9 августа 2022, 21:02 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Журналисты получили сведения о том, что три крупных московских театра столкнулись со сложностями в закупках и ремонте специального светового оборудования для спектаклей и их записи. Возникли эти трудности в последние месяцы после введения санкций коллективного Запада. Собеседник, близкий к театру ГИТИСа, рассказал СМИ, что весной цены на новое европейское оборудование, пульты, прожекторы и так далее, выросли в среднем на 200-250%. С американским оборудованием ситуация возникла далеко не лучшая. «Сейчас ЕТС, как и другие бренды из США, не купить совсем», - отметил собеседник, «Остальные, вроде Clay Paky, можно достать через параллельный импорт. Только вот он не налажен».

В другом столичном театре заявили, что трудности возникают также с техникой датского Martin Professional, французского Ayrton, американского High End systems, чешского Robe и австрийского LDDE. По словам источника, близкого к этому театру, плановые замены оборудования в театрах проходят раз в 5 или даже 7 лет. «И если театр планировал заменить какое-то оборудование, то сейчас из-за санкций и увеличения стоимости, это невозможно». Есть также и серьёзные проблемы с ремонтом. В среднем, по оценке собеседника, близкого к ГИТИСу, раз в 2 месяца на ремонт отправляется около пяти приборов. «А иногда в крупном театре ломается что-то каждый день. И сроки ремонта затягиваются из-за того, что просто отсутствуют запчасти».